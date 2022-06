Sony presenta InZone, su nueva gama de auriculares y monitores gaming

Sony anunció el lanzamiento de Inzone, una nueva marca de pantallas y auriculares para juegos de PC. Saldrán de la división de Electrónica de la compañía (que no debe confundirse con su unidad de Entretenimiento Interactivo) y su producto estrella será el Inzone M9, un monitor 4K de 27 pulgadas.



Inzone M9



El M9 cuenta con un panel IPS con atenuación local de matriz completa, una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de gris a gris de 1 milisegundo.



Sony dice que el panel también cuenta con la certificación DisplayHDR 600 y cubre el 95 por ciento de la gama de colores DCI-P3. Además, el monitor es compatible con G-Sync y admite juegos con frecuencia de actualización variable (VRR) gracias a la inclusión de un puerto HDMI 2.1. Si conecta el M9 a una PS5 a través de ese puerto, obtendrá acceso a una función que cambiará automáticamente el monitor entre los modos de baja latencia y procesamiento de imágenes incluidos cuando detecte que está a punto de jugar o ver una película.



Sony también optimizó la salida HDR de la PS5 para el M9, y también verá los beneficios de ese ajuste automáticamente. El M9 de Sony llegará a los estantes este verano y se venderá por 899 dólares.



M3



Además de una pantalla 4K, Sony también ofrecerá un monitor Full HD de 240 Hz. Al igual que el nuevo buque insignia de la compañía, el M3 contará con un tiempo de respuesta de gris a gris de 1 milisegundo, características específicas de PlayStation 5 y compatibilidad con G-Sync y VRR.



Como era de esperar, el rendimiento de alto rango dinámico no será tan bueno como la variante 4K, ya que el monitor solo obtuvo la certificación DisplayHDR 400 de VESA. Sony planea comenzar a vender el M3 en algún momento de este invierno por 529 dólares.



Auriculares H9



Si estás buscando un nuevo auricular para tus juegos, Sony también lo tiene cubierto. Para aquellos que lo quieren todo, está el H9 de 299 dólares. Cuenta con cancelación activa de ruido, Bluetooth y conectividad inalámbrica de 2.4 GHz, compatibilidad con audio espacial y el mismo cuero sintético que se encuentra en los recientemente anunciados auriculares WH-1000XM5.



Para una opción más económica, está el H7. Omite el ANC del H9 y las características de cuero de "ajuste suave" por un precio de 229 dólares. El H7 también vendrá con una mejor duración de la batería.



Sony afirma que puede obtener 40 horas de uso con sus nuevos auriculares de nivel medio en comparación con las 32 horas del H9.



Por último, está el H3 de 99 dólares, que puede conectar a su PC o PS5 a través de un conector para auriculares de 3.5 mm o un adaptador USB con cable. Sony lanzará los tres modelos este verano.



