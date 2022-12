Sentencian a 12 años de prisión a exdirector de Theranos por fraude

Ramesh “Sunny” Balwani, exdirector de operaciones de Theranos, fue condenado a casi 13 años de prisión. Balwani fue declarado culpable de todos los cargos en un juicio a principios de este año que lo acusó de defraudar a los pacientes e inversores de la startup de análisis de sangre.



Su sentencia es un poco más larga que la de Elizabeth Holmes



Es de destacar que su sentencia es un poco más larga que los 11 años y tres meses dados a Elizabeth Holmes, ex directora ejecutiva de Theranos. Antes de su sentencia, el equipo legal de Balwani había pedido libertad condicional o arresto domiciliario, informó The Wall Street Journal.



Un oficial de libertad condicional había recomendado una sentencia de nueve años, mientras que los fiscales querían 15 años de prisión.

Balwani también tendrá que pagar una restitución, aunque aún no se ha fijado el monto. Debe rendirse el 15 de marzo.



Sentenciado por su conocimiento detallado de los problemas de Theranos



A diferencia de Holmes, que no fue condenada por siete de los 11 cargos totales de fraude en su juicio, Balwani fue condenado por defraudar a los pacientes de Theranos además de a los inversores adinerados de la empresa.



Como director de operaciones, Balwani supervisó las operaciones del laboratorio en problemas de la empresa, y los fiscales argumentaron que tenía un conocimiento detallado de los problemas con sus análisis de sangre y el riesgo que representaban para los pacientes.



Aunque Balwani nunca alcanzó el mismo nivel de fama que su ex socio durante su tiempo en Theranos, su relación con Holmes ha jugado un papel importante en la intriga que rodea la caída de la compañía.



La relación de Holmes y Balwani ocupó un lugar destacado en The Dropout, una miniserie de Hulu sobre Theranos, y los mensajes de texto entre los dos se leyeron en voz alta en ambos juicios.



Balwani también fue una parte importante de la defensa de Holmes. Durante su juicio, testificó que Balwani había sido abusivo durante su relación romántica y eso la había engañado sobre los problemas en el laboratorio de la empresa. Balwani no testificó en su juicio ni habló durante la audiencia de sentencia.



