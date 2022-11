Se queda sin novio y sin trabajo por besar a desconocido en reto viral

Cada vez aumenta la popularidad en redes sociales, sobre todo en TikTok, de los retos virales, en donde a cambio de dinero o de ofertas muy tentadoras; creadores de contenido retan a transeúntes a realizar determinadas tareas que resultan entretenidas para los internautas.

Sin duda alguna, el influencer que catapultó esta tendencia es el youtuber conocido como HotSpanish, quien ha puesto a decenas de parejas en jaque, ofreciendo sumas de dinero a cambio de besar a un tercero que resulta un completo desconocido para ellos.

Desafortunadamente aunque las parejas aparentan estar de acuerdo a la hora de pactar el trato, algunas veces los retos no tienen un final feliz, ya que alguna de las personas involucradas se arrepiente al momento de ver a su amado en los brazos de otro; justo como le pasó a la joven de este video, que se quedó sin novio y sin trabajo tras hacerce viral por besar a un desconocido.

Joven se queda sin pareja y sin trabajo por cumplir un reto viral

En el video en donde la joven acepta 5 mil pesos a cambio de besar a un extraño, se alcanza a observar como su novio es quien la convence para aceptar el reto y hasta se toma unos minutos para hablar con ella alejados de la cámara para que se decidiera.

Una vez que ella acepta cumplir el reto, en medio del beso con el desconocido, su ahora ex pareja metió el brazo para separarlos y enojado la empieza a cuestionar si le había gustado y por qué duró mucho.

Después de reprocharle que parecía que le había gustado el beso, ante la complicada situación el chico termina con su novia y decide irse, dejando a la joven sola frente a la cámara.

El video lleva más de 71.2 millones de reproducciones, 4.5 millones de me gusta, 227.4 mil compartidas y 81.9 mil comentarios en donde los usuarios dicen: “La cara que puso la chica al inicio de que no quería”, “Yo me voy con los 5 mil y me voy con el amigo”, “Hasta a mi me dio coraje”, “Me hicieron lo mismo pero sin dinero”, “Para que acepta si se va a enojar”, “Esto se salió de control”, “Hasta a mi me dolió”, “No se si sea actuado, pero que buen chisme”, “Jugó con fuego”, Él vendió el amor y el amor no se vende”, “Se ve que si le gustó”, son algunos de los comentarios más destacados del video.



Por polémica, lanzan segunda parte

El video se hizo tan viral y tras los miles de comentarios en donde los internautas querían saber qué había pasado con la joven después del video.

La segunda parte inicia con unas imágenes de ese día, pero que no formaron parte del primer video, en donde su amigo del beso le pide su Instagram para seguirla, y una semana después quedan en verse.

Al cuestionarla directamente el por qué había aceptado, ella respondió: “Mi novio aceptó, más que nada. Él fue el que aceptó los 5 mil. Yo me sorprendí cuando lo hizo. Tu viste mi cara desde el principio, yo dije `o sea, ¿vas a vender un beso mío?´. Yo no creí que le pudiera poner precio a mis besos”.

Esto fue lo que explicó la joven en una segunda parte, cuando fue entrevistada por HotSpanish para aclarar la situación y contar lo que pasó después de que el video se hiciera viral.

“Hasta en mi trabajo tuve problemas con mi jefe, que ¿cómo es esa imagen del trabajo? Si tu eres secretaria, ¿qué imagen le vas a dar a la empresa?. Y terminó corriéndome.”

Después de lamentar lo sucedido en consecuencia de la viralidad del video, el tiktoker le propone jugar semana inglesa con la misma persona del video anterior y ella acepta.

La segunda parte fue tan esperada por los internautas que ya lleva más de 31.9 millones de reproducciones en la plataforma, 2.6 millones de me gusta, 27.5 mil compartidas y 27.8 mil comentarios en donde los internautas opinan: “Lo bueno que le afectó la separación”, “La chica me cayó bien”, “Me imagino al ex viendo este video”, “Si le gustó el beso”, “Huele a parejita nueva”, “Adoramos los finales felices”, “Ya parece telenovela”, “Deberían ayudarla a conseguir un nuevo trabajo”, son los comentarios más populares.



