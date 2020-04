Se caen mensajes de WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, está sufriendo problemas en su interfaz, así lo han reportado varios usuarios.

Los fallos están principalmente relacionados con el envío y recepción de audios o fotos, o con problemas de conexión a la red.

De acuerdo con el portal DownDetector, la falla se ha presentado en países como Colombia, España, Italia y México entre otras naciones.

De igual manera, el sitio web señaló que se reportan 57% de problemas de conexión, 38% al enviar o recibir mensajes y 4% para iniciar sesión.

De igual manera, el sitio WABetaInfo también reportó la falla en su cuenta de Twitter:

WhatsApp actualmente tiene problemas para descargar contenido multimedia. #whatsappdown



WhatsApp is currently experiencing issues to download media. #whatsappdown

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 1 de abril de 2020