Rockstar confirma filtración de Grand Theft Auto VI

La supuesta filtración de Grand Theft Auto VI parece ser real. Rockstar Games ha confirmado la autenticidad de la filtración en un tuit, señalando que un hacker robó datos confidenciales que incluyen "imágenes de desarrollo preliminar" del próximo título de Grand Theft Auto.



El estudio no cree que haya ningún daño a largo plazo



La firma no previó ningún daño a largo plazo en el desarrollo o servicios en vivo como GTA Online, pero estaba "extremadamente decepcionada" de que los detalles del futuro juego se compartiesen de esta manera.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Rockstar prometió otra actualización "pronto" y que la creación de GTA VI continuaría "según lo planeado". El productor del juego no compartió más.



Sin embargo, el portal especializado Engadget señaló que la empresa matriz Take Two le ha pedido al anfitrión original de fugas GTAForums que extraiga contenido, que supuestamente incluye planes de Bully 2 y podría incluir código para múltiples títulos de GTA. El canal original de Telegram del hacker ha desaparecido.



Filtración sin precedentes



La filtración no tiene precedentes e incluye 90 videos de una versión muy temprana de GTA VI. Los clips parecen validar los rumores de julio que insinuaban un regreso a Vice City (también conocido como Miami), así como un par de protagonistas masculinos y femeninos como Bonnie y Clyde.



También parece haber una gran cantidad de actualizaciones funcionales que van desde animaciones mejoradas hasta un sistema de robo.



Es posible que el material de GTA VI no cause mucho daño, ya que es probable que el producto final esté mucho más pulido. Sin embargo, existe la preocupación de que cualquier código para GTA Online pueda facilitar que los piratas informáticos exploten las vulnerabilidades y, de lo contrario, estropeen el juego para otros jugadores.

