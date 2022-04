Roban 134 NFT tras hackear Instagram del Bored Ape Yacht Club

Un hacker robó NFT’s por valor de millones de dólares después de comprometer la cuenta oficial de Instagram de Bored Ape Yacht Club (BAYC) y usarla para publicar un enlace de phishing que transfirió tokens de las billeteras cripto de los usuarios.



El hackeo fue revelado en Twitter por BAYC. “Hoy no hay menta”, decía el tuit. "Parece que BAYC Instagram fue pirateado".





Otro tuit de un usuario no afiliado al proyecto afirmó mostrar la imagen que se había publicado desde la cuenta de BAYC, promoviendo un "lanzamiento aéreo", esencialmente un obsequio de token gratuito, para cualquier usuario que conectara sus billeteras MetaMask.

Desafortunadamente, la advertencia de BAYC llegó demasiado tarde para una serie de titulares de NFT Bored Ape extremadamente caros, junto con muchos otros NFT valiosos robados en el hackeo.



Una captura de pantalla publicada por un usuario de Twitter mostró una página de OpenSea para la cuenta del pirata informático que recibió más de una docena de NFT de los proyectos Bored Ape, Mutant Ape y Bored Ape Kennel Club, todos presumiblemente tomados de usuarios que conectaron sus billeteras después de hacer clic en el enlace malicioso.



La página de perfil vinculada a la dirección de la billetera del pirata informático ya no estaba visible en OpenSea en el momento de la publicación.



La jefa de comunicaciones de OpenSea, Allie Mack, confirmó que la cuenta del pirata informático había sido prohibida en la plataforma, ya que los términos de servicio de OpenSea prohibían obtener artículos de manera fraudulenta o tomarlos sin autorización.



Pero dada la naturaleza descentralizada de NFT, el contenido de la billetera del pirata informático aún se puede ver en otras plataformas.



There is no mint going on today. It looks like BAYC Instagram was hacked. Do not mint anything, click links, or link your wallet to anything.

— Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) April 25, 2022