Reguladores de New York Multan a Robinhood con 30 mdd

En lo último en lo que parece ser una serie de desafíos a los que la empresa tiene que enfrentarse, la división de criptomonedas de Robinhood recibió una multa de 30 millones de dólares por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.



Primera acción de cumplimiento enfocada en criptomonedas



Es la primera acción de cumplimiento enfocada en criptomonedas por parte del regulador, que emitió la multa multimillonaria contra Robinhood por lo que dice son violaciones contra las regulaciones estatales contra el lavado de dinero y la seguridad cibernética.

En su anuncio, el Departamento de Servicios Financieros dijo que encontró deficiencias significativas en los programas de cumplimiento de la empresa luego de un examen de supervisión.



Aparentemente, no había suficientes personas trabajando en el programa de cumplimiento de lavado de dinero de Robinhood. La empresa tampoco logró la transición de un sistema de monitoreo manual, que ya no es suficiente ahora que es mucho más grande que cuando comenzó.



Faltas de Robinhood



Además, el departamento descubrió que las políticas dentro del programa de ciberseguridad de Robinhood no cumplen totalmente con las regulaciones oficiales de ciberseguridad y moneda virtual.



El regulador de Nueva York también mencionó que Robinhood certificó incorrectamente el cumplimiento de la Regulación de Supervisión de Transacciones y la Regulación de Ciberseguridad del Departamento.



Dado que no cumplía totalmente con las reglas de seguridad cibernética del estado, Robinhood violó la ley al reclamar el cumplimiento. Finalmente, el regulador dijo que Robinhood no cumplió con los requisitos de protección al consumidor al no mantener un número de teléfono separado (y mostrarlo en su sitio web) específicamente para las quejas de los consumidores.



