Realme 9 Pro+ llega a México

En poco tiempo, Realme ha logrado posicionarse en el mercado de teléfonos inteligentes debido las innovaciones con las que cuentan sus smartphones.



En esta ocasión agregó a la familia Realme 9 un modelo Pro+, el cual viene competir fuertemente con otros dispositivos de la gama media-alta.



El Realme 9 Pro+ busca ofrecer una mejor experiencia a los usuarios con un apartado fotográfico más profesional y con una mejor fluidez para realizar múltiples tareas. Además, su diseño tiene un toque juvenil y moderno. En Tech Bit te contamos todos los detalles.



Leer también: “Papá del año”: acompaña a su hija al festival musical y se vuelve viral

Diseño atractivo



Una de las primeras características que no podemos evitar ver en el Realme 9 Pro+ es su acabado debido a que es bastante llamativo. En tonos tornasol, su color cambia al estar en contacto con la luz del sol, es decir, pasa de un color azul a un rojo, además cuenta con una especie de pequeños brillitos que llamará la atención de muchos jóvenes. Está disponible en colores Azul amanecer, Verde aurora y Negro medianoche.



Asimismo, es importante destacar que el material con el que está construido el celular es bastante resistente y no se ensucia fácilmente. En cuanto al tamaño, debemos decir que es un dispositivo bastante grande. Sus dimensiones son 160,2 x 73,3 x 7,99 mm y tiene un peso de 182 gramos, por lo que quizá no sea tan fácil que lo portes en el bolso de tu pantalón.



A los costados encontramos los típicos botones de volumen y bloqueo. Además, todo el recubrimiento lateral, superior e inferior del dispositivo es mate.



Para la opción de desbloqueo, en la parte baja de la pantalla hay un lector de huellas que funciona rápidamente. De igual forma, cuenta con un sistema de reconocimiento facial 2D que se activa al poner la cara frente a la cámara frontal.



Por su parte, la pantalla del Realme 9 Pro+ es de 6,4 pulgadas, con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 90Hz, la cual brinda una experiencia bastante fluida sumando sus 360 Hz de muestreo táctil que hacen que la latencia del panel sea mínima.



Cuenta con un brillo máximo de 1,000 nits. En la configuración, también puedes cambiar los modos de color de la pantalla, temperatura y, de igual forma, puedes cambiar los colores para que estos se vuelvan más vivos cuando observas contenido multimedia. Por otro lado, si quieres evitar la fatiga visual, puedes optar por activar la opción llamada “Confort Visual”, la cual reduce la luz azul de la pantalla.



Rendimiento justo



El rendimiento del Realme 9 Pro+ es un punto fuerte en este smartphone. Cuenta con un procesador Mediatek Dimensity 920 de alto rendimiento que carga fácilmente varias aplicaciones a la misma vez y permite realizar varias operaciones.



Lo acompaña una memoria interna de 128 GB y 8 GB de memoria RAM, los cuales se pueden ampliar hasta 5 GB más de forma virtual. Además, cuenta con un sistema operativo, se trata del Realme UI 3.0 basado en Android 12 el cual facilita la experiencia del usuario



En cuanto a su autonomía el Realme 9 Pro+ puede brindarte hasta un poco más de ocho horas de pantalla sin problema. A esto hay que sumarle que tiene una carga rápida de 60W, que lo carga por completo en 40 minutos, por lo que no tendrás que preocuparte si en algún momento te quedas sin pila.



Fotografías impecables



El Realme 9 Pro+ cuenta con un set de cámaras que brinda fotografías impecables. Cuenta con un sensor principal Sony IMX766 de 50 MP, a este le acompaña un sensor de 8 MP y un macro de 2 MP. La cámara está completa, ofrece varios modos que se adaptan a los diferentes escenarios en el que deseas tomar tus fotografías, ya sea de noche, paisaje, retrato, etcétera.



En cuanto a la cámara frontal, nos encontramos con una de 16 MP que funciona con un HDR que brinda una mejor calidad de retrato, ya que los colores salen bastante vivos en las fotografías, sobre todo en condiciones de luz.



La grabación de video tampoco se queda atrás. Cuenta con un estabilizador óptico que permite obtener escenas estables, además permite grabar en una resolución 4K.



Leer también:Abuelito de 80 años lleva la comida de su nieta a su trabajo todos los días



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters