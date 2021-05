La noticia del divorcio de Melinda Gates, empresaria, autora y prominente filántropa, ha dado la vuelta al mundo.

No es para menos, pues está casada con Bill Gates, cofundador en 1975 de Microsoft, la compañía de software más grande del mundo, y actualmente el cuarto hombre más rico del planeta, con un patrimonio que se estima en 124 mil millones, de acuerdo a la revista Forbes.

Pero Melinda, de 56 años, también forjado su propio nombre y ha ganado una posición prominente, sobre todo en el sector de las obras benéficas.

Gracias a su trabajo como codirectora de la Fundación Bill y Melinda Gates, se ha consolidado como "la mujer más poderosa en el mundo de la filantropía", de acuerdo a la revista Forbes.

Ambos líderes consumados en su sector, anunciaron este lunes su separación después de 27 años de matrimonio.

"Ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja", dijeron en un comunicado difundido en Twitter.

"Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio", escribió la pareja.De una de las mitades de este dúo, Bill, se ha sabido mucho. Por eso aquí te contamos un poco más sobre quién es Melinda y cómo desarrolló su propia carrera.







Reuters



Melinda y Bill se casaron en 1994, en Hawái, y tuvieron tres hijos, Jenn, Rory y Phoebe.



Trabajo en Microsoft

Nacida en Dallas, Texas, en 1964, Melinda Ann French fue la segunda de cuatro hermanos, criados en una familia católica. Su padre era ingeniero aeroespacial y su madre, ama de casa.

Un perfil de Melinda publicado en la revista Fortune en 2008, primero medio para el que dio una entrevista, la describe como "estudiante estrella" en el colegio, y como alguien dedicada desde joven a actividades de voluntariado.

También fue de adolescente que Melinda empezó a interesarse en las computadoras, cuando su padre llevó una Apple II a la casa, cuenta el artículo de Fortune.

Al salir de la escuela, siguió las carreras de Computación y Economía, y una Maestría en Administración de Negocios (MBA) en la Universidad de Duke, Estados Unidos.

En 1987 entró a trabajar a Microsoft como gerente de productos. Era la más joven y la única mujer entre las 10 personas contratadas junto a ella, según Fortune. Ese mismo año empezó a salir con Bill, se casaron en 1994, en Hawái, y tuvieron tres hijos, Jenn, Rory y Phoebe.

Durante su carrera en Microsoft se dedicó a desarrollar productos multimedia, como la web Expedia, y también fue Gerente General de Productos de Información (como la enciclopedia Encarta), hasta 1996.

Ese año dejó la compañía para dedicarse a actividades filantrópicas alrededor del mundo.







Getty Images



En 2012, Melinda prometió destinar US$560 millones para aumentar el acceso de las mujeres en países pobres a métodos anticonceptivos.



Filantropía

La primera iniciativa de la pareja, poco después de la boda, fue la Fundación William H. Gates (en honor al padre de Bill), que se dedicó a combatir enfermedades infecciosas en países en desarrollo.

Luego, abrieron la Fundación Biblioteca Gates, y en 2000, de la fusión de las dos anteriores, nació la Fundación Bill y Melinda Gates. La pareja anunció que seguirán trabajando juntos en la fundación incluso después del divorcio

Desde 2000 la entidad ha invertido miles de millones de dólares en la lucha contra enfermedades infecciosas y en la vacunación de niños. Una de las causas que apoyaron, desde 2007, fue la erradicación de la polio salvaje en África, que se logró en agosto de 2020.

En 2012, Melinda prometió destinar 560 millones de dólares para aumentar el acceso de las mujeres en países pobres a métodos anticonceptivos. Cuatro años más tarde, comprometió 80 millones para reunir información sobre "cómo las mujeres viven y trabajan alrededor del mundo" para ayudarlas a prosperar, de acuerdo a la Fundación.

El último año, la entidad dedicó mil 750 millones a la lucha contra el coronavirus.

La organizaciónde Melinda y Bill se ha convertido en una de las entidades filantrópicas más importantes del mundo, con unos fondos de unos 50 mil millones de dólares.

Melinda "es cada vez más visible en la configuración de la estrategia de la fundación, resolviendo desafíos globales difíciles desde la educación y la pobreza hasta la anticoncepción y la salud", dice Forbes.

Además, Bill y Melinda, junto al inversor Warren Buffett, están detrás de la iniciativa Giving Pledge, que insta a los milmillonarios a comprometerse a donar la mayoría de su riqueza a fines benéficos.

En 2020, Melinda ocupó el quinto puesto en la lista de las 100 Mujeres más poderosas del mundo, de Forbes y quedó primera en la categoría de Filantropía de este ranking.

Empresaria y autora

Además de sus actividades de caridad, Melinda es empresaria y defensora de los derechos de las mujeres y las niñas.

En 2015, Melinda fundó Pivotal Ventures, "una empresa de inversión e incubación", que financia "ideas, gente y organizaciones transformacionales" para impulsar "el progreso social de las mujeres y las familias en Estados Unidos", de acuerdo a la web de la compañía.

Además, en 2016, participó en la creación de Maverick Collective, una comunidad global de filántropos.

Ese mismo año, Melinda y Bill recibieron la Medalla de la Libertad, el galardón civil más alto de Estados Unidos, de manos del entonces presidente Barack Obama.

Al año siguiente, recibieron el reconocimiento análogo en Francia, la Legión de Honor.

Melinda también es autora del libro The Moment of Lift ("No hay vuelta atrás"), publicado en 2019 y que habla sobre las "mujeres inspiradoras" que ha conocido en todo el mundo y sobre cómo se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres.

Si su biografía indica algo es que luego de su separación de Bill seguirá destacándose como una de las figuras más importantes de la filantropía mundial.