Cuando se trata de la memoria del celular, en Internet abundan toda clase de métodos y plataformas que prometen gestionarla para evitar que se sature. Más allá de los trucos y apps externas, tu dispositivo cuenta con algunas herramientas que pueden ser de ayuda.

Eliminar caché es una de las recomendaciones más populares entre la comunidad online para administrar el almacenamiento de tu teléfono. Sin embargo, si aún no lo has intentado o no lo has hecho frecuentemente, es probable que te surjan dudas sobre qué tan necesario es.

En Tech Bit te explicamos qué consecuencias podría tener no hacerlo.

Leer también: Cómo cargar el celular cuando no hay luz

¿Es malo no borrar la memoria caché del celular?

Como usuario, probablemente has escuchado más de una vez la palabra "caché", así como la sugerencia de eliminarlo de tu dispositivo. Pero, ¿qué es realmente?

El caché es un almacenamiento que resguarda los datos temporales de apps y plataformas que consumes en tu dispositivo móvil. Este recurso permite que los sitios web carguen en menos tiempo.

Foto: Unsplash

Aunque no lo parezca, mantener este tipo de datos podría tener consecuencias para tu teléfono. De acuerdo con el Centro de ayuda de Samsung, conservar demasiados podría provocar que el almacenamiento del celular resulte insuficiente.

De igual forma, la compañía de software antivirus Avast explica en su sitio web que almacenar de forma prolongada este tipo de datos podrían causar problemas de rendimiento, especialmente ante una actualización de la app o plataforma en cuestión.

Otro punto que debes considerar, de acuerdo con Avast, es el hecho de que tus datos continúen en la memoria caché del dispositivo y puedan ser vulnerables a posibles ataques de hackers.

Puedes eliminar los datos caché sin apps externas de limpieza / Foto: Pixabay

En ese sentido, no debes preocuparte, pues borrar el caché es una acción recomendada por varias empresas tecnológicas como Google, Huawei y Samsung. Entre sus ventajas destacan limpiar el almacenamiento de tu dispositivo, así como solucionar problemas como errores de carga o formato. Además, esta acción te ayudará a restaurar apps y plataformas como si fueran nuevas, pero sin perder tus datos de usuario.

¿Cómo borrar caché del celular?

Avast aconseja eliminar este tipo de datos de forma periódica, un lapso de tiempo que dependerá de la frecuencia y el uso que se le dé al dispositivo.

Hacerlo es muy sencillo, pues requiere solo un par de pasos. En el caso de Google Chrome debes:

Abre Chrome y presiona el menú de los tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha.

y presiona el menú de los tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha. Da clic en "Historial" y en " Borrar datos de navegación".

de navegación". Selecciona un intervalo de tiempo.

Marca la casilla "Imágenes y archivos almacenados en caché" y presiona "Borrar datos".

En el caso de las apps, el proceso puede variar dependiendo el dispositivo. Sin embargo, los pasos generales son:

Accede a "Ajustes" y después en " Aplicaciones ".

". Busca y selecciona la app que deseas limpiar.

que deseas limpiar. Presiona "Almacenamiento" y después elige "Borrar caché".

Leer también: Cómo activar el modo coquette en WhatsApp

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters