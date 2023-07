En la vida moderna es complicado imaginarse que las personas puedan pasar varios días sin estar conectadas desde sus dispositivos electrónicos, ya sea desde el celular, la tableta o computadora. En el caso específico de la computadora, esta suele usarse más debido a su fabricación práctica para realizar varias actividades a la vez o ejecutar programas pesados.

Ante ello, muchas personas optan también por no apagarla, para no gastar tiempo en volver a prender el dispositivo y abrir todas sus pestañas de nuevo. No obstante, hay consecuencias de dejar tu computadora mucho tiempo en reposo. A continuación descúbrelas en Techbit.

Imagen: Freepik

Pros de dejar tu computadora en modo reposo

De acuerdo con el sitio web de tecnología Make Us Of, hay varios pros y contras de dejar tu computadora en modo reposo. Por un lado, dentro de las cosas positivas tenemos lo siguiente.

Practicidad: Se menciona que al tener la computadora en esa opción, es más práctica para las personas porque, en efecto, reduce tiempos en volver a iniciar el sistema. Ejecución continua de las aplicaciones: Una vez que se deja la computadora suspendida, esta no tendrá que volver a iniciar las aplicaciones en ejecución y así no entorpecerá la velocidad del dispositivo. Actualizaciones: ¿Te ha pasado que la computadora debe reiniciarse mientras la estás usando? Bueno, uno de los beneficios de dejarla en opción de reposo es que mientras tú te alejas de ella, las actualizaciones pueden hacerse y así cuando regreses a tus actividades, no tendrás que lidiar con tiempos de espera para continuar utilizándolas. Acceso remoto en cualquier momento: Si dejaste algún archivo importante en tu computadora y no estás cerca de ella, siempre puedes ingresar a partir de un servicio remoto directo desde tu celular, algo posible solo si el dispositivo está prendido.

Contras de dejar la computadora en reposo

Disminución en el tiempo de vida: Una computadora, como muchas otras cosas, tiene una vida limitada. Dejarla mucho tiempo sin apagar reduce considerablemente su calidad de vida. Aumento de temperatura: Es un hecho que al dejar tu computadora prendida, esta por ende tiende a guardar más calor y en lapsos largos de tiempo la máquina podría calentarse y entorpecer las piezas internas por la alta temperatura. Desperdicio de energía: Al igual que las piezas internas de la computadora, el tener dicho dispositivo mucho tiempo en reposo podría ser causante de que la batería de esta se atrofie. Además, estaría sometida a un calor constante, cosa que actualmente no.

Lo que en grandes rasgos pasa al tener la computadora en modo reposo, se traduciría en un mayor uso de este y ya dependiendo tus actividades, sabrás si es una buena o mala opción.

Imagen: Freepik

