¿Cómo proteger las aplicaciones bancarias de tu celular?

El celular se ha convertido en una herramienta de mucha importancia para el día a día, no solo sirve para comunicarse con otras personas, también permite realizar infinidad de acciones, entre ellas, el realizar pagos electrónicos mediante el uso de aplicaciones bancarias, así que de ahí la importancia de mantener blindadas tus cuentas para evitar que los ladrones cibernéticos hagan de las suyas.

Imagen: Unsplash

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y el INEGI, durante el 2021, 3 millones 627 mil celulares fueron robados mediante asaltos en vías públicas o en transportes; sin embargo, hoy en día existen otros métodos de "asalto".

Tal es el caso del smishig, con el cual los ladrones cibernéticos mandan un mensaje de texto (SMS) al celular de una persona, para que visiten una página fraudulenta o en llegado caso respondan dicho mensaje; el visiching es otra táctica usada para robar, esta mediante llamadas telefónicas falsas de bancos; el phishing es otra práctica en la que mandan correos electrónicos compuestos de notificaciones bancarias, referentes a bloqueos de cuentas, según HSBC.

Además, existen otras dos formas de fraude, el pharming donde se envían notificaciones de promociones o premios, mediante el correo electrónico con la finalidad de llevar a las personas a páginas de internet falsas y la última es la ingeniería social, esta se basa de técnicas para obtener información mediante la interacción, la manipulación y el engaño.

Leer también: Los beneficios que desconocías de activar el modo avión en el celular

¿Cuáles son los diferentes tipos de ataques a la banca móvil?

Como mencionamos anteriormente existen muchas formas de realizar fraude, pero cuando nos referimos a ciberataques, el principal objetivo es obtener un beneficio económico, los cuales están orientados a robar información de las personas y de las compañías; también el ransomware ha adquirido en los últimos años un especial protagonismo.

Imagen: Unsplash

Ya que con este ciberataque, los ladrones buscan el secuestro y cifrado de la información del equipo de la víctima, para después solicitar un rescate económico a cambio de lo robado; asimismo en el 2020, con el paso de la pandemia generada por el Covid-19, muchas personas han tenido que enfrentar amenazas de seguridad, como las campañas masivas de phishing, además de ciberataques relacionados con virus, señala BBVA.

Los malwares son otros programas o códigos maliciosos que utilizan los ladrones para atacar dispositivos electrónicos, los cuales se realizan desde ordenadores móviles o tabletas, con la finalidad de dañar los sistemas, de esa forma provocar un mal funcionamiento de estos o robar información.

Los malwares pueden estar ocultos en archivos adjuntos en correos electrónicos; enlaces SMS, donde se solicita descargar aplicaciones o archivos; apps no oficiales; publicidad maliciosa, actualizaciones de software solicitadas.

También se indica que en casos que el celular esté infectado con malware, se podrá detectar mediante bloqueos del sistema de forma frecuente, el dispositivo funciona diferente a lo habitual, se reduce el espacio en el disco duro, aparecen extensiones y herramientas en el navegador (no descargadas previamente); asimismo, se cambia la página de inicio, se recibe mensajes de error y en muchos casos deja de funcionar.

¿Cómo proteger las aplicaciones bancarias de tu celular?

De acuerdo con BBVA, se debe de evitar descargar y ejecutar software desconocidos en los dispositivos o celulares, por eso el móvil se debe de mantener actualizado, usar apps oficiales, contar con herramientas para detectar máquinas maliciosas, instala antivirus y antimalware; además de no bajar archivos que no sean seguros y no proporcionar información privada en sitios web (no acreditados).

Por otro lado, el banco también indica que se debe de desconfiar de correos electrónicos, los cuales solicitan con urgencia una acción, evitar brindar información por email o SMS de cuentas bancarias, sospechar de comunicaciones donde ofrezcan descuentos o premios, no dar datos en las llamadas de supuestos problemas técnicos en el equipo y en caso de estar infectado aislar el dispositivo de la red, de esa forma se evitará la propagación a otro móvil.

Acciones para proteger tus apps bancarias desde tu celular

Toma nota de lo que puedes hacer para blindar la seguridad de las aplicaciones de banco en tu celular.

Actualiza el sistema operativo de tu celular

Money Week recomienda tener los sistemas operativos y las aplicaciones bancarias actualizados. La mayoría de las actualizaciones de software están destinadas a abordar las vulnerabilidades de seguridad que dejan la puerta abierta a los piratas informáticos. Si tienes un sistema desactualizado, los ciberdelincuentes podrían acceder a tus dispositivos para plantar malware y robar tus datos personales, por lo que debes verificar periódicamente si hay actualizaciones disponibles.

Autentificación de dos pasos

Una de las mejores formas de proteger tus cuentas es habilitar la autenticación de dos pasos o de múltiples factores. Incluso si tu celular se pierde o se lo roban, activar esta medida de seguridad adicional garantiza que nadie más podrá iniciar sesión en sus cuentas.

Evita redes WiFi inseguras

Si la red WiFi no es segura, los piratas informáticos pueden secuestrar tu sesión y entrar a tu celular, poniendo tus cuentas bancarias en riesgo. El uso de aplicaciones bancarias en hoteles, bares, aeropuertos o cualquier otro lugar con Wi-Fi público podría ponerte en un punto vulnerable a ataques cibernéticos, así que es mejor esperar hasta que estés conectado a una red en la que confíes o bien usar tus datos para acceder a tu cuenta bancaria.

Leer también: Esta es la fecha de lanzamiento de Threads, la competencia de Twitter

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Contesta esta encuesta y participa en el sorteo de tarjetas de regalo de 50 dólares