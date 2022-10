Probamos el iPhone 14 Pro Max

Apple siempre ha estado comprometida con la visión de integrar de la mejor manera el hardware y el software. Por eso programa sistemas operativos propietarios y crea sus propios procesadores y demás componentes.



Isla Dinámica



Debido a esta “filosofía” fue capaz de idear la Isla Dinámica que es una de las principales novedades de la nueva generación del iPhone, dispositivo que está a la venta en México desde hace alrededor de tres semanas.



Durante ese periodo de tiempo en Tech Bit hemos probado al iPhone 14 en su versión Pro Max. Desde el inicio, la impresión que nos causó la Isla Dinámica o Dinamic Island fue la de pensar: “claro, esa era la manera de hacer lucir más elegante a esa mancha oscura en la parte superior de la pantalla”.

Ese espacio, anteriormente llamado notch o muestca es indispensable, pues ahí se ubican los sensores que hacen posible el reconocimiento a través del Face ID y ahí también se ubica la cámara para selfies.



En ese espacio, ahora, de manera sutil se ven notificaciones, por ejemplo, de entradas de llamadas. También, se pueden ver indicaciones, por ejemplo desde la app de Mapas mientras se tiene abierta otra aplicación. En realidad hace más cómoda la interacción entre aplicaciones.



No todas las apps son compatibles, por ejemplo, Gmail y los Mapas de Google no aprovechan este espacio. Sin embargo, sí que lo hacen otras apps nativas de iOS.



En nuestras pruebas de uso fue muy interesante ver como “brotan” las indicaciones de la app de Mapas de Apple en la parte superior de la pantalla, al dejar un momento el dedo sobre la Isla Dinámica.



De este modo, por ejemplo, teníamos abierta la app de Correo, mientras seguíamos la ruta que nos trazaba Mapas. También indica cuando se conecta un cargador o se vinculan los audífonos.



Spotify es otro de los desarrollos que ya se optimizaron para admitir los controles de reproducción y volumen que se ubican en la Dinamic Island. En lo personal, aunque quizá no consideramos que esta novedad sea motivo suficiente, por ejemplo, para cambiar de un iPhone 13 Pro a uno de la generación más reciente, sí consideramos que esta función representa totalmente la esencia de Apple de poner atención hasta al más minimo detalle.



Modo acción mejorado



Una función que posiblemente tenga mayor peso para migrar de un modelo anterior del iPhone hacia este modelo de décimo cuarta generación se encuentra en la cámara.



En particular nos referimos a Modo Acción que se puede activar activa al capturar video. Esta función realiza una estabilización óptica de la imagen al momento de grabar, por ejemplo, mientras se está corriendo.



No exageramos al decir que el Modo Acción hace que ya no sea necesario usar un estabilizador externo para smartphones, como un Osmo de DJI u otro tipo de gimbal.



Además, si se usa este modo, se puede grabar en 2.8K a 60 cuadros por segundo. Este smartphone también graba en Modo Cine, en 4K a 30 CPS; en 4K y 60 CPS; en HDR y Dolby Vision e, incluso, graba en Modo Macro en cámara lenta o rápida.



Esto es posible gracias a su triple arreglo de cámaras que contempla un sensor de 48, 12 y 12 megapixeles. En conjunto capturan imágenes de alta calidad ya sea de día o en condiciones de escasa iluminación, esto sin importar si se usa en formato fijo o en movimiento.



Una tercera novedad es que incluye una pantalla siempre encendida. Esta función ya la habíamos visto en el Apple Watch y al inicio, consideramos que era algo prescindible que solo servía para drenar de manera más rápida la batería de este dispositivo.



Conforme pasaron los días notamos que sí es útil esta función pues, entre otros usos prácticos, está el de ver la hora y el nivel de batería de los distintos gadgets de Apple (como el mismo iPhone, el Watch o los AirPods), al momento de estarse cargando. También ahí se van agrupando las notificaciones que van llegando al teléfono inteligente.



Autonomía



Este punto nos lleva a mencionar el que históricamente ha sido el “Talón de Aquiles” de los iPhone: la duración de la batería. En este sentido, según nuestra experiencia, podemos asegurar que sí ha habido una mejora que hace posible utilizar de manera intensiva al iPhone Pro Max por todo un día sin necesidad de recargarlo.



Además, su sistema de carga vía inalámbrica es de hasta 15 vatios (watts). Mientras que a través de cable tipo Lightning se abastece la mitad de la carga en 30 minutos (con un cargador de 20 vatios o de capacidad superior).



En suma, consideramos que este modelo representa la madurez que los teléfonos móviles de Apple gozan y, sin duda, con esta generación se marca el inicio de nuevas interacciones que se darán en el área de la Isla Dinámica.



Apariencia y colores



El iPhone 14 Pro Max conserva el ADN de la versión anterior. Sin embargo, hay cambios notables como el incremento en el tamaño de las cámaras. Los colores son negro, plata, oro y el nuevo “Deep Purple”. El precio de este equipo va de los 29 mil hasta los 42 mil pesos.



Características



/Procesador: A16 Bionic. CPU de seis núcleos (dos de rendimiento y cuatro de eficiencia). GPU de cinco núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.

/Cámaras traseras: arreglo triple con un gran angular de 48 megapixeles, ultra gran angular de 12 megapixeles y teleobjetivo de 2x y 12 megapixeles.

/Cámara delantera: TrueDepth de 12 megapixeles

/Pesos: 240 gramos.

/Pantalla: 6.7 pulgadas. Super Retina XDR de 2796 x 1290 pixeles a 460 ppi

/Frecuencia de actualización de display: adaptativa de hasta 120 hercios

/Brillo: hasta 2000 nits

/Certificación: IP68 (resiste inmersiones de hasta 6 metros de profundidad, por 30 minutos)

/Almacenamiento: 128, 156, 512 GB y 1 TB

