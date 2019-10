Nuevos detalles del modo oscuro de WhatsApp

El modo oscuro de WhatsApp es una de las actualizaciones más esperada por usuarios de iOS y Android, aunque ya existe una manera para activarlo en la versión web de WhatsApp.

Sin embargo, la última versión beta de la app de mensajería reveló nuevos detalles sobre el modo oscuro, que se sincronizará con los ajustes del sistema introducidos en Android 10.

De acuerdo con WABetaInfo, sitio conocido por filtrar información veraz sobre WhatsApp para iOS, Android, Windows, y su versión de escritorio, al elegir el tema tendremos tres opciones: Light, Dark y System default.

El tema light se refiere al que se se utiliza comunmente.

El Dark Mode (o modo oscuro) se refiere a la nueva configuración que su versión beta ofrece.

Y finalmente el System default, se refiere a la configuración elegida desde la sección de ajustes del dispositivo, el cual afecta a las aplicaciones predeterminadas e instaladas por el usuario.



Probably iOS users will get the dark mode on WhatsApp when iOS 13 is out for everyone (September).

Android users? I really hope for you the same .....

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 18 de julio de 2019