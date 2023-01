"No soy una guardería", abuela cobra 15 dólares por cuidar a su nieto

Una abuela se volvió viral luego de confesar que le cobra a su hija por hora por cuidar a su nieto. En estos tiempos que corren donde tanto mamá y papá trabajan es muy común que sean los abuelos los que se hagan cargo de los niño en horario laboral. Sin embargo, esta mujer consideró que lo suyo es también un trabajo y que era necesario un resarcimiento económico por su labor.

La historia se volvió popular en redes sociales luego de que la abuela la compartiera en Reddit. Ella explicó que su hija tiene un bebé de un año y que está próxima a regresar full time a su trabajo. Después de la maternidad consiguió ajustarse a su nueva vida pero ya es momento de que vuelva sus 8 horas diarias de trabajo durante los cinco días de la semana.

Su hija le preguntó si ella podía hacerse cargo del bebe mientras trabajaba y su respuesta fue un “sí” rotundo. Sin embargo, le puso algunas condiciones. La abuela pretendía un pago de 12 dólares la hora por las tres veces a la semana en las que debía cuidar al pequeño. Si bien entendió el reclamo le explicó que ella cobra 22 dólares por hora trabajada y que 12 le parecía mucho.

Fue por ello que le hizo una contra oferta y le propuso pagarle 10 dólares la hora. Pero a la abuela no le gustó para nada la rebaja. "No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa”, sostuvo en la red social a modo de descargo.



La abuela agregó que ella necesita “dinero para reemplazar ese tiempo que estoy renunciando a mi trabajo. Mientras trabajo en casa, no puedo simplemente trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo". En ese sentido, insistió en el hecho de que ella ama a su nieto "pero como mencioné anteriormente: no soy una guardería", generando un amplio debate. ¿Y ustedes qué piensan?, corresponde que cobre ¿o no?.