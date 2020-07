Ninja comienza a transmitir de nuevo en YouTube

Uno de los personajes más importantes de la transmisión se dirige a YouTube. Tyler "Ninja" Blevins comenzó a transmitir en la plataforma de Google, encontrando un nuevo hogar después del cierre sorpresivo del Mixer de Microsoft.

Ninja comenzó su nueva aventura en YouTube con una transmisión de Fortnite junto al Dr. Lupo, TimTheTatman y Courage. Todavía no está claro si se trata de un acuerdo exclusivo o si Ninja también aparecerá en otras plataformas, como Twitch.

Al respecto, el consultor de esports Rod Breslau informó que Ninja está "en negociaciones con plataformas de transmisión y aún no se ha firmado ningún acuerdo exclusivo".

Leer también: Twitter abre la puerta a un servicio de suscripción

sources: Ninja is currently in negotiations with streaming platforms and no exclusive deal has yet been signed, including YouTube. today's YouTube live stream from Ninja is all on his own. maybe he'll stream on Twitch too.

— Rod Breslau (@Slasher) July 8, 2020