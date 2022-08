Netflix “barato” podría costar entre 7 y 9 dólares al mes

El próximo nivel con publicidad de Netflix podría representar un descuento significativo en los planes existentes de la compañía.



De acuerdo con el portal especializado Bloomberg, el gigante del streaming está considerando un precio mensual entre 7 y 9 dólares al mes. Por contexto, el plan "Básico" actual de la compañía comienza en dólares 10 por mes y no incluye transmisión HD. Por tanto, puedes pagar hasta 20 dólares cada 30 días para acceder a contenido 4K en Netflix.



Proyección de mercado



El nuevo nivel podría llegar a media docena de mercados antes de fin de año, con un lanzamiento más amplio planificado para 2023. Bloomberg informa que Netflix quiere evitar muchas de las quejas que surgen con frecuencia con otros servicios de transmisión con publicidad.

¿Cómo funcionará?



Al principio, la compañía planea mostrar solo unos cuatro minutos de anuncios cada hora y no colocará ninguno al final de un programa o película.



Además, la mayoría de las personas verán la misma selección de anuncios, principalmente porque Netflix quiere evitar una situación en la que las personas vean los mismos anuncios repetidamente.



Netflix “barato” ¿con contenido sin conexión?



Bloomberg informó anteriormente que Netflix no planea mostrar anuncios en el contenido infantil o películas originales. El código encontrado dentro de la aplicación sugiere que el nuevo nivel también podría brindar soporte para ver contenido sin conexión.



Netflix describió el informe de Bloomberg como "solo especulaciones en este momento" en un comunicado que la compañía compartió con el sitio especializado The Verge, y agregó que "todavía estaba en los primeros días de decidir cómo lanzar un nivel de menor precio con publicidad y no se han tomado decisiones".

