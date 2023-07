La Inteligencia Artificial está acaparando el terreno tecnológico, por ello existe un boom en el uso de modelos de IA generativa. Sin embargo, Bard, Bing Chat o ChatGPT no suelen ser buenas opciones a la hora de guardar los datos de forma privada.

Dichos chatbots fueron diseñados para aprender basándose en las conversaciones de los usuarios, las cuales pueden ser recopiladas, almacenadas e incluso revisadas manualmente para entrenar nuevos modelos de IA.

Foto: Pixabay

Este escenario resulta sumamente terrorífico para cualquier compañía que pretenda guardar secretos de diversa índole pues los datos podrían terminar siendo filtrados incluso sin querer.

Ante ello, Microsoft se puso manos a la obra para lanzar una solución que podría ser beneficiosa para cientos de empresas. En Tech Bit te contamos de qué se trata.

La solución propuesta por Microsoft para evitar filtraciones

Microsoft acaba de lanzar Bing Chat Enterprise, una alternativa al clásico Bing Chat, pero orientada a usuarios empresariales que buscan resguardar sus datos de forma privada.

“Con Bing Chat Enterprise, los datos comerciales y de usuarios están protegidos y no se filtrarán fuera de la organización”, aseguró Microsoft.

Por otro lado, la compañía asegura que todo lo enviado a sus servidores “permanece protegido” y que los datos no se guardan. De igual forma, dio a conocer que ellos no tendrán acceso visual a la información por lo que nadie tendrá el acceso a ver los datos que resguarde la empresa y, por lo tanto, no se utilizarán para entrenar modelos de Inteligencia Artificial.

Una cámara de seguridad cerca de las oficinas de Microsoft, el 20 de julio de 2021, en Beijing. Foto: AP

Vale la pena destacar que esta herramienta será paga y estará incluida en las suscripciones de Microsoft 365 E3, E5, Business Standard y Business Premium.

Además, Microsoft también está planeando en el futuro ofrecer acceso mediante una suscripción independiente por 5 dólares mensuales (es decir, unos $84 pesos con el valor de cambio al momento de publicar esta nota).

