Meta dejará de hacer "Portal” para consumidores

Meta planea dejar de hacer versiones para el consumidor de su hardware de videollamadas Portal y, en cambio, cambiar la línea de productos para enfocarse en casos de uso para empresas, como llamadas en conferencia.



Meta le dice adiós a Portal, al menos para usuarios



El cambio de estrategia, informado por primera vez por The Information, por una fuente familiarizada con el asunto, se produce cuando Meta está reevaluando sus ambiciosos planes de hardware frente a las preocupaciones de los inversores sobre los miles de millones de dólares que está gastando en proyectos que aún no han dado sus frutos.

La línea Portal debutó en 2018 con dos pantallas destinadas a estaciones de videollamadas. También admitieron aplicaciones para actividades como escuchar música en Spotify y transmitir videos en Food Network.



Pero las pantallas tenían una funcionalidad limitada y su conexión a Facebook, que estaba lidiando con las consecuencias del escándalo de Cambridge Analytica, no ofrecía muchas garantías en cuanto a la seguridad de invitar a una cámara conectada a su hogar.



Desde entonces, se han lanzado nuevas versiones, incluido el Portal Go portátil, pero el dispositivo nunca se convirtió en un gran éxito. La firma de investigación IDC estima que Meta envió 800,000 Portales en 2021, lo que representa menos del 1 por ciento del mercado mundial de altavoces y pantallas inteligentes, según The Information.



Meta actualmente vende cuatro productos Portal, desde una cámara conectada a un televisor de 99 dólares hasta una pantalla inteligente de 349 dólares.



Meta cancela su smartwatch y retrasa sus gafas de realidad aumentada

De acuerdo con el portal especializado Bloomberg, la empresa matriz de Facebook, acaba de detener el desarrollo de un smartwatch con doble cámara en favor de otro tipo de dispositivo portátil.

Su lanzamiento había sido planeado para 2023. Asimismo, no es lo único que Meta dedició sacar de la jugada, ya que según The Information, sus nuevas gafas de realidad aumentada también se retrasarán.

Bautizado como Project Nazare, este era el primer intento de unas gafas oficiales de Meta.

El dispositivo estuvo en desarrollo durante aproximadamente dos años y fue diseñado teniendo en cuenta las características típicas de un reloj inteligente. Se suponía que el reloj de Meta iba a contar con una cámara de 5 MP bajo la pantalla y otra cámara de 12 MP que estaba en la parte trasera de la muñeca.

