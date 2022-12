No resulta raro encontrar en las redes sociales fragmentos de canciones que se viralizan por algún baile u otra clase de competencia, así como la recreación de pequeñas escenas o diálogos de alguna película o serie, tal es el caso del llamado Merlina Challenge, el reto que está rompiendo TikTok.



A menos de dos semanas de su estreno en la plataforma de streaming, Netflix, la serie Merlina ya se ha posicionado como una de las más vistas, y una de sus escenas ha trascendido a las redes sociales como TikTok dando paso a lo que se conoce como el Merlina Challenge. A continuación, en Tech Bit, conoce de qué se trata este nuevo reto.

Leer también: Niño queda atrapado en el interior de una lavadora

Nombrado por los usuarios como Merlina Challenge, este nuevo reto llegó a TikTok a partir de la serie de Netflix que se ha convertido en tendencia y en lo más visto en la plataforma actualmente.

La serie, que lleva hasta el momento 8 capítulos publicados, no deja de sorprender a su audiencia causando gran interés por el personaje principal que es interpretado por la actriz Jenna Ortega.



Merlina se ha popularizado por su peculiar personalidad y atractivo, así como por la manera de desenvolverse en la serie. Y ha sido una escena del capítulo 4 la que trascendió a las redes sociales como un reto viral de TikTok, un baile interpretado por Jenna Ortega y que ahora miles quieren recrear.

Dancing is one of my favorite things to do. Along with gravedigging, conducting autopsies, and glaring uncomfortably. pic.twitter.com/q5sHhp82Rr

— Wednesday Addams (@wednesdayaddams) November 25, 2022