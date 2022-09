Maestra toma asistencia con códigos QR, genera debate en TikTok

Este lunes 29 de agosto, regresaron a los salones de clase 29 millones 849 mil 46 alumnas y alumnos de educación básica, media superior y normales para retomar sus clases presenciales del nuevo ciclo escolar 2022-2023, en 232 mil 966 planteles en todo el país.



La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, tras más de dos años de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, existen condiciones para un seguro regreso a clases 2022.



Es importante señalar que, debido a la emergencia sanitaria tanto estudiantes como personal educativo al igual que otras actividades e instituciones en México y el mundo, tuvieron que modificar la manera en la que realizaban hasta ese momento sus actividades.



Es así que en colegios y escuelas, se implementó el uso de herramientas tecnológicas para continuar con la formación académica de los estudiantes.

No obstante, tras el regreso, dichas herramientas llegaron para quedarse, ya que después de la rápida adopción tecnológica, algunos profesores han seguido este ritmo y lo han aplicado en sus clases presenciales.



Al respecto, recientemente se volvió viral una profesora de primaria, quien en lugar de pasar lista diciendo el nombre de los alumnos, optó por una opción más sencilla y práctica, hacerlo mediante códigos QR.



Pasa lista con códigos QR; genera críticas



Por medio de su cuenta en TikTok, la usuaria @konibarrera, quien es profesora de primaria, compartió un clip en el que puede verse cómo es que toma la asistencia del alumnado en tan solo unos cuantos segundos.



En el clip se ve a los jóvenes estudiantes sosteniendo frente a sus rostros los códigos impresos en hojas. Acto seguido la maestra toma su teléfono celular y los escanea.



No obstante, la aplicación que utiliza la profesora no solo toma la asistencia al asociar cada código al nombre de cada estudiante, sino que también realiza una lista diaria digital, la cual permite desplegar los resultados por día y por semana.



Gracias a esta herramienta, la profesora además puede obtener un reporte general de grupo o por alumno si así lo desea.



El video que ya es viral en TikTok, cuenta con más de 500 mil “Me Gusta”, más de 6 mil comentarios, más de 28 mil compartidas y 6.3 millones de reproducciones.



Lista con QR, genera debate entre tiktokers



Además de volverse tendencia en la plataforma de videos cortos, el clip también dividió opiniones entre los usuarios, ya que algunos señalaron que no agrega ningún valor académico o que hace perder la interacción entre alumnos y maestros, mientras que otros indicaron que sí es de gran ayuda.



Asimismo, algunos más puntualizaron que resultaría de gran apoyo en grupos de bachillerato y universitario, debido al tamaño de los mismos.



“Como profesor puedo decirte que la automatización de ciertos procesos como este, permiten que podamos realizar más actividades con más interacción”; “Sí es útil, en un grupo universitario con 50 alumnos se pierde muchísimo tiempo”; “El decir el nombre de los compañeros se los aprenden se reconocen o al menos sabes cómo se llama el que te cae mal”; “en mi clase cuando pasan lista y no está todos gritan "no estaaa”; “esa es el momento que los aprendemos a reconocer a los estudiantes, sus voces, sus rostros y apellidos... SIRVE MUCHO si tenemos 45 por aula”; “voy a mandar a mi amigo a clases con el código nada más soy un genio”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video.

