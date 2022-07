Los 5 momentos más virales de Checo Pérez

Sergio Michel Pérez Mendoza o mejor conocido como “Checo” Pérez se ha convertido en una de las más grandes figuras de la Fórmula 1 debido a sus históricas victorias, sobre todo la última que obtuvo en el Gran Premio de Mónaco.



Su nombre ha trascendido a nivel mundial y sin duda, lo ha convertido en uno de los deportistas más importantes para la historia mexicana. Sin embargo, debido al éxito con el que cuenta, sus acciones también han sido el foco de varias polémicas las cuales se han viralizado en Internet y han mostrado una parte sombría del piloto mexicano.



En Tech Bit rememoramos los cinco momentos más virales de Checo Pérez.



Choque con Felipe Massa en Montreal



En 2014, el tapatío fue centro de la polémica, después del terrible choque contra el brasileño Felipe Massa durante el Gran Premio de Montreal.



Durante la carrera, Checo Pérez corría para Force India, remontó desde la posición 13 hasta un lugar de podio, compitiendo directamente contra Massa en una de las principales rectas del circuito. Massa atacó a Pérez para defender su posición, sin embargo, un movimiento provocó que ambos pilotos se impactaran contra la barrera de seguridad.



El choque se estimó en 27 fuerzas G a 300 kilómetros por hora. Ambos fueron llevados a urgencias para atenderlos y en este lugar Massa cuestionó al mexicano por su reacción en la carrera ya que consideraba que su movimiento fue el que provocó el accidente.



“Hablé con Checho en el centro médico. Estaba muy decepcionado de él y le dije que necesitaba aprender. Quería que se pusiera en mi lugar, porque yo tuve un fuerte golpe y pensé que iba a tener un fuerte daño. No es la primera vez que hace chocar a alguien, lo ha hecho muchas veces. Él no dijo nada más, simplemente se movió a la izquierda. Espero que aprenda”, declaró Massa en Autosport.



Por su parte, Checo Pérez argumentó que defendió su posición de manera correcta “En la vuelta final, estaba defendiendo mi posición cuando de repente Massa me golpeó por la parte trasera”.



Este accidente provocó que se castigara al mexicano con cinco posiciones en la parrilla de salida para la siguiente carrera del Gran Premio de Austria.



Comentario machista hacia Sussie Wolff



En 2014 Checo Pérez fue centro de la polémica debido a los comentarios que hizo acerca de su compañera Sussie Wolff. En una entrevista se le preguntó sobre lo que pensaba acerca del debut de su compañera en Silverstone, a lo que él respondió:



“Ella es una gran piloto y ha demostrado que también las mujeres pueden estar en este deporte tan difícil. Ojalá le pueda ir bien. Es difícil juzgar su desempeño por una práctica. Los coches son muy difíciles de manejar y Silverstone es muy complicado. No esperemos grandes cosas de ella”, afirmó el piloto.



Además, se le cuestionó que si le gustaría tener una compañera como ella en la competencia, sin embargo, su respuesta fue inesperada y desató la polémica “Imagínate, si te gana una mujer ya es el colmo. Mejor que se vaya a la cocina. A la cocina que a los coches”.



Rápidamente sus declaraciones dieron de qué hablar y desató una serie de comentarios en contra del piloto mexicano pues fue juzgado de machista y violentar verbalmente a Wolff. Ante ello, Checo Pérez tuvo que pedir disculpas públicas; “Pido una disculpa de todo corazón a todas las mujeres y en especial a mi amiga Susie Wolff. Jamás fue mi intención ofender a nadie y mucho menos a las mujeres que tanto amo”.



Por su parte, Wolff respondió a través de Twitter que los comentarios del piloto habían sido fuera de contexto, sin embargo, afirmó que conducía mejor que como cocinaba.



Vi algunos comentarios en @SChecoPerez mientras hacia la cena anoche... Por favor, dejale en paz... — Susie Wolff (@Susie_Wolff) July 5, 2014

Checo Pérez en estado de ebriedad



Después de haber ganado el Gran Premio de Mónaco, el Checo Pérez quiso celebrar a lo grande su victoria, sin embargo, las cosas se salieron de control y en redes sociales se viralizó un video en el que se ve al piloto mexicano en estado de ebriedad.



En el video se puede ver al tapatío intentando descender de las escaleras de un yate, sin embargo, se nota simple vista que tiene muchas dificultades para hacerlo, por lo que tiene que ser ayudado por otras personas que están a su alrededor, mientras que sus acompañantes se ríen por la situación.



Esto dio mucho de qué hablar, a tal grado que el piloto tuvo que salir a pedir disculpas públicas por el altercado y asumió su responsabilidad del comportamiento que tuvo; “Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”, escribió el piloto mexicano.



Asimismo, añadió en su comunicado que sabe el tipo de persona que es y los valores que lo caracterizan y que este momento no lo representa, por lo que no hablará más del tema.



Después de su victoria en Mónaco, también se viralizó el momento en el que se echa un chapuzón en Montecarlo junto con el expresidente de México, Felipe Calderon.



Escándalo con modelo ucraniana



Después de su victoria en Mónaco y su particular festejo, la polémica no paró ahí pues incluso hubo un escándalo con una modelo ucraniana, ya que supuestamente engañó a su esposa con esta mujer.



A través de fotos y videos se vio a Checo Pérez bailando con una chica rubia y muchos comenzaron a señalar que con ella había engañado a su esposa, sin embargo, el piloto aseguró que ese día no pasó nada más. Aún así, a través de redes sociales publicó un mensaje de disculpas y aseguró que su esposa y él estaban más unidos que nunca.



“Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca, mi mujer y yo. Y para los que sólo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido disculpas a toda la gente que me quiere porque esos videos no me representan en absoluto”, declaró Pérez.



Mensaje a fan con cáncer



Aunque hemos enumerado momentos negativos que ha vivido Checo Pérez, también vale la pena mencionar aquellos en los que ha demostrado que sus fans le importan. Hace unos días se viralizó un clip en donde el piloto mexicano le envió un mensaje de apoyo a un fan que padece cáncer.



Todo comenzó con un hilo en Twitter, en el que una usuaria relató que su papá es fiel seguidor de Checo Pérez y en el cual señala que le gustaría que el piloto de Red Bull le enviará un mensaje de apoyo a su papá.



GRACIAS a todo Twitter por ayudarme y en especial gracias a @SChecoPerez. No tienes idea de cuanto te agradecemos, en un rato les subo la reacción de mi papá. pic.twitter.com/ibl4wILNqw — Pía la espía (@piapuntocom) June 8, 2022

Ante ello, el mexicano compartió un video en donde dijo; “Hola Luis, ¿cómo estás? Soy Checo Pérez. Te quiero manda un mensaje para animarte mucho. Me contactó tu hija que movió cielo, mar y tierra para dar conmigo. Solo mandarte muchas fuerzas y espero este fin de semana darte otra alegría”.



Cuando su fan vio el video rió de la emoción e incluso lloró junto con su hija; “Checo, me acabas de dar la sorpresa de mi vida, muchísimas gracias. Yo siempre he sido fan tuyo, desde que estaban en GP2. Siempre has sido mi inspiración, no solo para mí, sino para miles de mexicanos. Ahora que estás en un gran equipo, que realmente, se ve tu habilidad, yo siempre he dicho que tienes muchas manos, ahora estás en el lugar que mereces”, respondió el hombre ante el mensaje de Sergio Pérez.



