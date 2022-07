Después de tener su primera parada en Argentina, Latam GAMERGY Tour llega a México. El evento organizado por GGTech Entertainment e IFEMA MADRID y reunirá a todos los fanáticos y amantes de los esports y los videojuegos en Expo Santa Fe. Los boletos ya se encuentran a la venta en gamergy.boletia.com.



Experiencias virtuales



Para acceder al evento que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de agosto existen diferentes tipos de tickets. Se puede comprar el boleto por día o un abono que dará acceso a todo el fin de semana.

GAMERGY México presentado por Telcel, se realizará en dos fases, una en modalidad online y otra presencial que durará 3 días. La fase online, será una competencia donde existirán varios torneos de libre inscripción para todo el público. Quienes tengan un buen desempeño lograrán tener una clasificación al evento físico.



Además, GAMERGY México tendrá otra experiencia virtual, GAMERGY WORLD, que hará que la pasión por el gaming se viva en cualquier lugar y en todo momento.



A través de la aplicación, los aficionados podrán jugar, explorar y socializar, adelantándose a la experiencia del evento presencial.







En la etapa presencial, habrá diferentes opciones para que toda la familia disfrute la experiencia de jugar.



Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en torneos no profesionales y también de alentar a su equipo preferido en una gran final de League of Legends. El equipo ganador levantará la copa y será el representante de la LLA en Worlds.



Actividades presenciales



En el lugar, los asistentes disfrutarán de dos escenarios que los conectarán con jugadores, creadores de contenidos, cosplayers, artistas y mucho más.



El Telcel Arena albergará grandes shows y la final de la LLA, mientras que la HyperX Arena tendrá otras actividades ligadas a la comunidad gamer e increíbles sorpresas.



Durante todo el evento, otros patrocinadores como Office Depot, Cougar, Hyperx, Act II, Kingston Fury, Sony y Disney + aportarán su creatividad a la experiencia GAMERGY.





Para IFEMA MADRID, según señala Asier Labarga, Director de GAMERGY, “el éxito y la primera gran experiencia que ha supuesto la celebración de GAMERGY en Argentina han sido un importante revulsivo para continuar trabajando en nuestros objetivos de internacionalización y digitalización; esta vez con el foco en México un país que ofrece extraordinarias oportunidades para la expansión de GAMERGY, hoy por hoy posicionado como el festival de esports y Gaming de referencia en España y en Europa”



“GAMERGY superó nuestras expectativas en Buenos Aires y esperamos poder superarlas aún más en Ciudad de México. Estamos trabajando muy duro y con mucho entusiasmo para traerle a toda la comunidad gamer mexicana una experiencia inolvidable.”, comentó Juan Diego Garcia Squetino, Director de Desarrollo de Negocios para GGTech Entertainment Américas.

