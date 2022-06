La E3 regresará en 2023

La E3, evento que fue durante mucho tiempo la feria comercial de juegos más importante del calendario, quedó fuera de la jugada por la pandemia de COVID-19 y algunos otros factores.



La E3 se niega a morir, regresará en 2023



La E3 ha tenido algunos años difíciles, al igual que muchas otras industrias, sin embargo, se niega a desaparecer, por lo que retomará nuevos bríos para el próximo año. El grupo detrás de la exposición, la Asociación de software de entretenimiento, planea traer la E3 de vuelta en 2023 con componentes tanto en persona como digitales.



“Por mucho que amemos estos eventos digitales, y por mucho que lleguen a las personas y queremos ese alcance global, también sabemos que hay un deseo muy fuerte de que las personas se reúnan, para poder conectarse en persona y verse y hablar sobre lo que hace que los juegos sean geniales", dijo Stan Pierre-Louis, director ejecutivo y presidente de la ESA, de acuerdo con el diario The Washington Post.



La ESA no ha anunciado las fechas de la feria prevista para el próximo año. Sin embargo, el evento suele tener lugar a principios de junio. La edición de 2020 estaba programada para solo unos meses después del inicio de la pandemia, pero tanto ella como el espectáculo de ese año fueron cancelados.



Cabe decir que en 2021, la E3 regresó, pero solamente como un evento en línea.



Incluso antes de todo eso, había señales de que E3 podría estar fuera de juego. Por ejemplo, Sony decidió no participar en la edición 2019. En cambio, la compañía adoptó el enfoque de Nintendo de realizar exhibiciones digitales bajo su estandarte State of Play.



Otros editores también han rehuido del evento. Eso les da la oportunidad de tomar una mayor parte del ciclo de noticias de juegos cada vez que organizan sus propios eventos.



Microsoft, por otro lado, parece estar todavía a bordo del tren E3. Fue parte del E3 virtual del año pasado y está organizando un escaparate en el momento en que se habría llevado a cabo la edición de este año.



Afectaciones de E3



Otros problemas han afectado a la E3 en los últimos años. En 2019, datos personales de miles de periodistas, analistas y creadores de contenido se filtraron en una violación de datos.



Un portal de medios utilizado para el asunto totalmente digital del año pasado según se informó, hizo que los datos personales de algunas personas fueran visibles para cualquiera que se registrara.



Sin embargo, tal vez todavía haya un lugar para la E3, si puede reunir a una cantidad suficiente de la industria del juego en 2023. Todavía tiene valor como destino para que los estudios, los editores, la prensa y los fanáticos se reúnan, presuman o jueguen juegos nuevos y tomen parte en conferencias.



Para los desarrolladores independientes, las ferias comerciales son una gran oportunidad para asegurar acuerdos de publicación que quizás puedan convertir su prometedor juego en un éxito al nivel de Stardew Valley o Undertale.

