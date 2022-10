Kim Kardashian pagará 1.26 mdd por promover EthereumMax

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) está acusando a Kim Kardashian de "promocionar ilegalmente" una "criptoseguridad", anunció la agencia este lunes por la mañana.



La SEC indicó que Kardashian violó sus reglas cuando promocionó un "valor de activos criptográficos ofrecido y vendido por EthereumMax" sin la divulgación necesaria de que le pagaron para promocionarlo.

Kardashian ya acordó resolver el caso, con un pago de multa de 1.26 millones de dólares, y ayudar a la SEC con su investigación en curso.



La agencia especificó que Kardashian debería haber revelado un pago de 250 mil dólares que recibió para publicar una publicación sobre los tokens EMAX de EthereumMax en su cuenta de Instagram.



El acuerdo alcanzado con la SEC por Kardashian incluye un pago de 260 mil dólares que representa esa cantidad original, más intereses, así como un millón de dólares en multas.





El presidente de la SEC, Gary Gensler, publicó por separado un mensaje en Twitter sobre el acuerdo, y señaló que los patrocinios de celebridades no deben interpretarse como asesoramiento financiero.



Today @SECGov, we charged Kim Kardashian for unlawfully touting a crypto security.

This case is a reminder that, when celebrities / influencers endorse investment opps, including crypto asset securities, it doesn’t mean those investment products are right for all investors.

— Gary Gensler (@GaryGensler) October 3, 2022