La decimosexta generación del iPhone llegó hace alrededor de un mes a Estados Unidos y diferentes países del mundo, incluido México. La principal característica de este smartphone es que, de manera nativa, es el primer dispositivo diseñado para funcionar con Apple Intelligence, la inteligencia artificial “personal” que está impulsando la empresa fundada por Steve Jobs.

Sin embargo, esta tecnología todavía no ha sido habilitada en México. Se espera que sea el próximo año cuando, por medio de una actualización, se pueda acceder a estas innovaciones (si eres un early adopter y no puedes esperar más, la manera de ingresar a este avance es al cambiar la región predeterminada de tu dispositivo por la de Estados Unidos y descargar la versión beta en inglés. Esto no es muy recomendable, porque algunas características podrían no funcionar del todo bien).

Imagen: especial

Leer también: Apple renueva iMac; cuáles serán sus precios en México

En Tech Bit, decidimos esperar a la liberación oficial de Apple Intelligence en español para hablar de las capacidades de IA en los iPhone, por lo que la siguiente reseña se basa en las características y funciones a las que, actualmente, puede acceder cualquier usuarios de un modelo Pro Max.

Apariencia y ADN clásico

En términos de diseño, el iPhone 16 Pro Max es similar a modelos de años anteriores: el chasis sigue siendo del mismo material, titanio. Sin embargo, ahora los colores son titanio del desierto, titanio natural, titanio blanco y titanio negro.

El botón de acción, que se introdujo en la generación anterior, sigue presente en este nuevo Pro Max. Con él, puedes entrar de inmediato a la linterna, el modo silencio, las notas de voz, música, la lupa... Sin embargo, lo que sí es una novedad es el control de cámara, ubicado del lado derecho inferior de la pantalla del dispositivo.

Imagen: especial

Este botón, además de ser un acceso rápido para encender la cámara y tomar imágenes, también permite configurar modos de captura. Por ejemplo, se puede modificar la exposición, profundidad, la cámara con la que se desea tomar la foto, los estilos, el tono, y, desde luego, el zoom (1x, 2x o 5x).

Al utilizar repetidamente esta nueva función, consideramos que, aunque es algo que facilita las cosas, en definitiva no debería ser un factor determinante para la compra, sobre todo si se tiene un modelo de decimoquinta generación.

Lo que sí es un hecho es que su eficiencia es muy alta, aun cuando se utilice mediante la carcasa del iPhone, cuyos modelos oficiales son totalmente sensibles al deslizamiento del dedo, en sentido lateral.

Imagen: especial

La pantalla, no podía ser para menos en un modelo tope de gama, proporciona prestaciones muy elevadas gracias a su display de 6.9 pulgadas con tecnología Super Retina XDR y resolución de 2,868 x 1,320 pixeles (a 460 ppi).

Asimismo, su diseño, como en modelos de años anteriores, contempla la Isla Dinámica en la que se despliegan diversos controles de apps como mapas o música. Su pantalla siempre activa muestra notificaciones y otra información sin que se afecte la duración de la batería, la cual, en nuestros usos intensivos, rindió para casi dos días de trabajo con apps de productividad, video, entretenimiento, juegos y redes sociales.

Algo que ya es normal en este tipo de dispositivos pero que no deja de agradecerse es su certificación IP68, la cual, en el caso del iPhone 16 Pro Max, avala inmersiones en agua, hasta 6 metros de profundidad por hasta 30 minutos. En cuanto a los procesadores, los chips de A18 Pro que están en los iPhone 16 Pro Max tienen arquitectura de solo 3 nanómetros y garantizan el manejo, sin calentamientos ni retrasos, de tareas muy pesadas.

Cámara Pro

Aunque aparentemente el arreglo de las cámaras es el mismo que el de años anteriores, en el modelo 16 Pro Max las cámaras ahora son con capacidad de 48 MP para el caso de su sensor principal, así como para su ultra gran angular.

¿Qué se puede decir de su teleobjetivo? Es de 12 MP y alcanza un zoom de 5x. Gracias a esto, obtuvimos fotos muy detalladas y con excelente iluminación. Lo mismo al tomar imágenes muy “abiertas” que cuando nos enfocamos en capturar fotos con el modo Macro.

Hablando de video, se incluyeron mejoras importantes: este iPhone captura 4K a 124 cuadros por segundo. Cabe mencionar que para poder grabar video en Pro Res, es necesario conectar el móvil a una memoria externa, sin importar si tu dispositivo tiene alrededor de 1 TB de espacio de almacenamiento disponible.

Imagen: especial

La verdad es que, desde hace generaciones, los videos que graban los iPhone son de los mejores producidos con teléfonos inteligentes, y en esta generación reciente no fue la excepción. La nitidez y riqueza de las imágenes en movimiento nos dejó impresionados de buena manera.

El audio también tuvo mejoras. Estos iPhone cuentan con cuatro micrófonos incluidos. Según la marca de Cupertino, la calidad es de estudio y, según constatamos, la realidad es que sí, es muy bueno, además de que captura Audio Espacial, el cual se puede reproducir también en diversos equipos de mayor potencia, como los HomePod.

Otras de las características que encontramos en este dispositivo es su conector USB-C y su compatibilidad con carga inalámbrica. No cabe duda que es uno de los mejores smartphones que se lanzaron este 2024. Considerando lo anterior, ¿deberías comprarlo?

Si tienes la posibilidad, es una buena idea comprar un iPhone 16 Pro Max. Sin embargo, en nuestra opinión y considerando que la versión de entrada de este equipo cuesta casi 31,000 pesos (capacidad de 256 GB de almacenamiento), aquellas personas que cuentan con un iPhone de hace dos o hasta tres generaciones, quizá puedan esperar al iPhone que se lanzará el próximo año.

Si el tuyo es un modelo de la decimosegunda generación o anterior, es un buen momento para renovar tu smartphone, especialmente si eres fan de Apple.

Leer también: ¿Cómo será el ingreso a la UNAM en 2025 sin el examen Comipems?