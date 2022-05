Fundación Wikimedia deja de aceptar donaciones en criptomonedas

La Fundación Wikimedia (WMF), la organización detrás de Wikipedia, anunció que ya no aceptará donaciones en criptomonedas, como informó por primera vez Web3 Is Going Just Great.



La organización detrás de Wikipedia, ya no aceptará donaciones cripto



WMF indicó que "decidió suspender la aceptación directa de criptomonedas como medio de donación". También dijo que cerrará su cuenta de Bitpay, evitando futuras contribuciones en criptomonedas.



Después de una larga discusión con casi 400 miembros de la comunidad WMF, la mayoría votó a favor de eliminar las contribuciones cripto 234 a 94.



Algunos de los principales argumentos se referían a las implicaciones ambientales de Bitcoin, el riesgo de estafas, así como el hecho de que el WMF recibe una cantidad tan baja de donaciones en criptomoneda en comparación con otras formas de pago.



El WMF puntualizó que recibió 130,100.94 dólares en donaciones de criptomonedas en 2021, lo que representa solo el 0.08 por ciento de las contribuciones totales que recibió.



Donaciones cripto contradicen el compromiso de la organización con la sostenibilidad ambiental



Luego del voto de la comunidad, WMF llevó a cabo una discusión interna e hizo el llamado final para suspender las donaciones de criptomonedas.



WMF comenzó a aceptar donaciones de Bitcoin, Bitcoin Cash y Ether por primera vez en 2014, pero varios problemas llevaron a la organización a reevaluar esta política.



Molly White, editora de Wikipedia desde hace mucho tiempo y creadora de Web3 Is Going Just Great, propuso que WMF dejara de aceptar donaciones en criptomonedas en enero, argumentando que contradice el compromiso de la organización con la sostenibilidad ambiental y también señala que la Fundación Wikimedia apoya inversiones "inherentemente depredadoras".



Siguiendo los pasos de Mozilla



White (que usa el nombre de usuario GorillaWarfare en Wikipedia) también citó la reevaluación de Mozilla de su participación en el espacio criptográfico.



Mozilla finalmente decidió suspender las donaciones de criptomonedas en abril después de recibir una reacción violenta de los usuarios, desarrolladores y uno de sus fundadores, Jamie Zawinski, por publicar un tuit recordando a los usuarios que acepta donaciones en Bitcoin y Ethereum.



“Estoy muy feliz de que la Fundación Wikimedia haya implementado la solicitud de su comunidad, y estoy muy orgulloso de mi comunidad por tomar lo que siento que fue la decisión ética después de mucha discusión reflexiva”, dijo White en un comunicado.



"Hay demasiados problemas con las criptomonedas para que cualquier posible ingreso por donación valga el costo de ayudar a legitimarlo".



El WMF concluyó su actualización diciendo que "continuará monitoreando este problema" y "seguirá siendo flexible y receptivo a las necesidades de los voluntarios y donantes".



