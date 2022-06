Frances Haugen quiere formar abogados para luchar contra Facebook

Frances Haugen, la denunciante que publicó una gran cantidad de documentos internos y datos de Facebook y testificó frente a los legisladores sobre el comportamiento de la red social, ahora busca iniciar una organización sin fines de lucro enfocada en responsabilizar a empresas como Meta, según un informe de Político.



La organización, que Haugen quiere llamar Beyond the Screen, planea centrarse en tres objetivos principales: educar a los abogados que podrían enfrentarse a las empresas de redes sociales, incentivar a los inversores a investigar qué tan socialmente responsable es una empresa de tecnología antes de darle dinero, y brindar a los reguladores e investigadores una mirada interna sobre cómo funcionan las plataformas.



Haugen busca recaudar 5 millones de dólares apra proyecto



Politico informa que Haugen está trabajando actualmente con otras dos personas en el proyecto y está buscando recaudar alrededor de 5 millones de dólares en fondos para ponerlo en marcha.



El informe también menciona que ya ha recibido al menos algunos fondos de algunos patrocinadores actualmente no identificados.



Haugen espera que Beyond the Screen pueda ayudar a los abogados cuando estén involucrados en demandas colectivas contra los gigantes de las redes sociales asegurándose de que sepan qué buscar cuando presenten una demanda.



También quiere crear una métrica que los inversionistas puedan usar para comparar qué tan bien las empresas mantienen seguros a sus usuarios, dándoles potencialmente una forma de justificar por qué se están deshaciendo de una empresa que puede ser buena para los negocios, pero mala para la sociedad.



Eventualmente, Haugen quiere hacer una red social simulada, que pueda usarse para demostrar y probar cómo funcionan las plataformas y sus algoritmos bajo el capó.



La idea es que una plataforma simulada podría ayudar a las personas a comprender mejor cómo hacen las cosas las empresas, sin que esas empresas realmente tengan que estar involucradas; eso podría ser una bendición para los investigadores, que han luchado en el pasado con Facebook y otros que les proporcionan datos inexactos.



Esto suena como una versión más enfocada de un concepto del que Haugen habló a Vogue el año pasado, cuando explicó que quería construir “una red social de código abierto para que los estudiantes de todas las edades aprendan y experimenten”, como dice el artículo.



Haugen dice que su objetivo es llegar a un punto en el que este tipo de organización no sea necesaria: "mi mayor esperanza es que ya no sea relevante", le dijo a Politico.



Sin embargo, podría pasar mucho tiempo antes de que ese sea el caso. Como señala la propia Haugen, hay países en los que Facebook es esencialmente todo el Internet; mientras ella presiona por una legislación en los EU y la UE, dice que quiere que Beyond the Screen se centre también en el resto del mundo.



Eso probablemente signifique tratar de impulsar el cambio en lugares donde no se ha hecho mucho del trabajo preliminar, lo que podría ser un esfuerzo monumental.