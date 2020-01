Facebook ya está probando el modo oscuro en Android

Cada vez son más y más las aplicaciones que han agregado un tema oscuro a su interfaz, por lo que Facebook, no se podía quedar atrás.

Anteriormente la red social ya lo había implementado en la aplicación Messenger, el sitio web de Facebook y ahora está también está comenzado a llegar a su app de Android.

De acuerdo con el portal Android Police, Facebook ha comenzado a probar el modo oscuro en su app para dispositivos con sistema operativo Android. Esta característica, al parecer se activa y desactiva sola, sin necesidad de que los usuarios realicen alguna modificación.

De igual manera, solamente se encuentra disponible para algunos usuarios, quienes han compartido diversas capturas de pantalla del modo oscuro en redes sociales como Twitter. Llama la atención que en esta versión de prueba solamente una parte de la pantalla cuenta con el modo oscuro, ya que en la franja de superior dentro de la app sigue siendo blanca.

Se sabe que Facebook ya lleva tiempo trabajando en el modo oscuro para su app, ya que anteriormente la bloguera Jane Manchun Wong descubrió en el código base de la última actualización de la aplicación de Facebook un modo oscuro que aún está en fase de desarrollo.

Todavía no se sabe cuando Facebook lanzará esta nueva y esperada función ya que Wong ha explicado en una entrada en su blog que solo algunas partes de la app están totalmente adaptadas al modo oscuro.



Facebook is working on Dark Mode for mobile

I wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPz

Tip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUY

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 12 de agosto de 2019