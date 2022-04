Facebook: ¿cómo ver las solicitudes de amistad que has enviado?

Facebook es la red social más popular en la actualidad, según Statista, en ella se albergan más de 2 mil millones de usuarios quienes la utilizan principalmente para comunicarse con sus seres queridos y amigos, así como para entretenerse por algunas horas.



Uno de los beneficios que te da Facebook es que puedes agregar a cualquier persona, de cualquier parte del mundo, sin importar que no se conozcan. Esto gracias a las solicitudes de amistad, las cuales deben ser aceptadas por la otra persona que quieres agregar.



Sin embargo, puede que en ocasiones tus solicitudes sean ignoradas y quizá aún no te hayas dado cuenta. Si es así, no tendrás que preocuparte, ya que existe una forma muy sencilla de saber a quiénes les enviaste solicitud de amistad en Facebook. En Tech Bit te lo explicamos.

¿Quién no ha aceptado tu solicitud de amistad en Facebook?



Puede que desde que tienes presencia en Facebook hayas enviado un montón de solicitudes de amistad, de las cuales algunas nunca te respondieron. Por ello, es importante saber cuáles quedaron pendientes y existen dos métodos sencillos que te ayudarán a saber cuales solicitudes no fueron aceptadas.



Una vez que conozcas cuáles fueron las solicitudes rechazadas, podrás cancelarla o reenviarla. Para ello, sigue estos pasos.



Ingresa al sitio web de Facebook (facebook.com), en la parte superior derecha de la página principal, a lado de tu nombre aparecerán nueve puntos que forman un cuadrado, deberás dar clic ahí. Al hacerlo, se desplegará un menú con varias opciones.



Dirígete al que dice Amigos y pulsa esa opción. Se abrirá una nueva página en donde aparecerán las solicitudes de amistad que tienen en tu perfil, si ya aceptaste todas entonces no aparecerá nada aquí.



En la parte izquierda de la pantalla, hay una opción que dice Solicitudes de Amistad, ingresa ahí. Debajo del número de solicitudes de amistad que tienes, en letras color azul, aparecerá la leyenda “Ver solicitudes enviadas”, da clic ahí.



Se abrirá un pequeño recuadro con todas las solicitudes de amistad de que enviaste desde que tienes presencia en Facebook y las cuales nunca fueron aceptadas por el receptor. Si deseas cancelarlas solo deberás poner el cursor sobre el nombre de la persona y aparecerá la opción de “Cancelar solicitud”.



Por otra parte, si deseas reenviar la solicitud, deberás cancelarla y posteriormente ingresar al perfil de la persona que te interesa agregar para que vuelvas a enviarle la solicitud solo pulsando el botón azul que viene después de su nombre y que dice “Agregar.





Existe otra manera de ver las solicitudes que mandaste, para ello deberás ingresar tu perfil de Facebook y en la parte de abajo en donde viene tu nombre hay varias opciones como Publicaciones, Información, Amigos, etcétera y al final, en la parte derecha hay tres puntitos, es ahí donde deberás dar clic.



Se desplegará un menú y tienes que seleccionar el que dice Registro de actividad. Se abrirá una nueva pestaña, ingresa a la opción que dice Amigos agregados, después, debajo de conexiones dice Solicitudes de amistad enviadas, da clic ahí y te aparecerá toda la lista de las solicitudes que alguna vez enviaste e incluso el mes en que fue enviada la solicitud.



También ahí mismo puedes cancelar la solicitud o reenviarla ingresando al perfil de la persona a la que deseas agregar y listo. Ahora que ya sabes cómo revisar las solicitudes de amistad que quedaron pendientes, puedes tener un mejor control de las personas que agregas a Facebook.

