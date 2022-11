Empleados de Twitter renuncian en masa

Cientos de los empleados de Twitter decidieron renunciar antes del reinicio cultural "extremadamente duro" de la empresa por parte de Elon Musk, según los mensajes internos de Slack vistos por el portal especializado The Verge y los tuits de los empleados.



Twitter 2.0



La nueva purga de las filas de Twitter se produce después de que Musk despidió recientemente a decenas de empleados que lo criticaron o se burlaron de él en tuits y mensajes internos.



Musk luego fijó una fecha límite para que todos los empleados respondan "sí" en un formulario de Google si quieren quedarse en lo que él llama "Twitter 2.0"; de lo contrario, hoy sería su último día de trabajo y recibirían una indemnización por despido.

Después de que llegó la fecha límite, cientos de empleados rápidamente comenzaron a publicar mensajes de despedida y emojis de saludo en Slack de Twitter, anunciando que habían dicho no al ultimátum de Musk.



“No voy a presionar el botón”, publicó un empleado que se marchaba en Slack. “Mi reloj termina con Twitter 1.0. No deseo ser parte de Twitter 2.0”.



2,900 empleados



Twitter tenía aproximadamente 2,900 empleados restantes antes de la fecha límite del jueves, gracias a que Musk despidió sin ceremonias a aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de 7,500 personas cuando asumió el cargo y las renuncias que siguieron.



Los empleados de Twitter restantes y salientes señalaron a diversos medios, que, dada la magnitud de las renuncias de esta semana, esperan que la plataforma comience a colapsar pronto. Uno dice que han visto a “ingenieros legendarios” y otros miran hacia arriba para irse uno a uno.



“Parece que todas las personas que hicieron que este lugar fuera increíble se están yendo”, dijo el miembro del personal de Twitter. “Será extremadamente difícil para Twitter recuperarse de aquí, sin importar cuán duros intenten ser las personas que quedan”.



Equipos críticos de Twitter dicen adiós



Múltiples equipos "críticos" dentro de Twitter ahora han renunciado por completo o casi por completo, dijeron otros empleados que solicitaron el anonimato para hablar sin el permiso de Musk.



Eso incluye los equipos de front-end y de tráfico de Twitter que enrutan las solicitudes de ingeniería a los servicios de back-end correctos. El equipo que mantiene las bibliotecas del sistema central de Twitter que utilizan todos los ingenieros de la empresa también se ha ido. “No se puede ejecutar Twitter sin este equipo”, dijo un empleado que se marcha.



Varios miembros del equipo del “Centro de Comando” de Twitter, un grupo de ingenieros que está de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y actúa como cámara de compensación para problemas internos, también tuitearon sobre sus salidas.



“Si se caen, no hay nadie a quien llamar cuando cae el sistema”, dijo una persona familiarizada con el funcionamiento del equipo. El equipo que administra la API de Twitter para desarrolladores también ha sido severamente destruido.



En un tuit el jueves por la noche, Musk dijo: "Las mejores personas se quedan, así que no estoy muy preocupado".



It’s been a ride pic.twitter.com/0VDf5hn2UA — Matt Miller (@brainiaq2000) November 17, 2022

Musk y su cultura de trabajo



Su primera prioridad como nuevo propietario de Twitter ha sido restablecer fundamentalmente su cultura de trabajo. En un correo electrónico a los empleados esta semana que obtuvo el medio The Verge, escribió:



“En el futuro, para construir un avance de Twitter 2.0 y tener éxito en un mundo cada vez más competitivo, necesitaremos ser extremadamente duros. Esto significará trabajar muchas horas a alta intensidad. Solo un desempeño excepcional constituirá una calificación aprobatoria”.



Muchos empleados se han irritado por el estilo de gestión de Musk, y el propio Musk se ha vuelto paranoico de que sabotearán la empresa. Se reunió con un pequeño grupo de ingenieros senior el jueves para escuchar por qué tantos de ellos planeaban irse, según empleados familiarizados con la reunión. Poco después de la fecha límite de Musk para optar por permanecer en la empresa, se envió un correo electrónico sin firmar a los empleados que decía que el acceso a sus oficinas con credencial se suspendía "con efecto inmediato" hasta el lunes.



A los empleados de Twitter que se van se les ha dicho que recibirán al menos tres meses de pago, aunque todavía no han tenido la oportunidad de revisar sus acuerdos de separación.



Los empleados que decidan quedarse tampoco saben cómo planea Musk compensarlos con acciones ahora que Twitter es una empresa privada, aunque ha dicho que los empleados "excepcionales" recibirán opciones sobre acciones como lo hacen en SpaceX, su otra empresa privada.

