Elon Musk propone restablecer cuentas prohibidas en Twitter

Ahora que Elon Musk nos ha hecho saber que ha terminado por completo con su mito del consejo de moderación, ha realizado una nueva encuesta preguntando a los usuarios si debería permitir que la mayoría de las cuentas suspendidas vuelvan al sitio.



El miércoles, preguntó: "¿Debería Twitter ofrecer una amnistía general a las cuentas suspendidas, siempre que no hayan infringido la ley o se hayan involucrado en spam atroz?".



Les dio a los usuarios 24 horas para votar, y hasta ahora, el “sí” está adelante por un amplio margen.

¿Debería Twitter ofrecer una amnistía general a las cuentas suspendidas?



Musk realizó previamente una encuesta preguntando si debería permitir que el expresidente Donald Trump volviera al sitio, y las respuestas de "sí" ganaron por un margen relativamente estrecho.



La encuesta de amnistía general ha estado activa durante menos de una hora, por lo que es demasiado pronto para saber cómo resultará.



Poco después de tomar posesión de la red social, Musk dijo que Twitter establecería un consejo para tomar decisiones sobre a quién se le debe permitir volver a la plataforma.



Desde entonces, esa idea se ha descartado, y parece que Musk ahora está dispuesto a hacer cambios radicales basados en gran medida en su propia opinión, de acuerdo con el portal The Verge.



Es difícil incluso comprender qué tan grande es el cambio que implica la reducción de más de una década de decisiones de moderación, especialmente dado que el producto principal de Twitter es la moderación de contenido.



La encuesta de Musk no tiene detalles sobre cuándo ocurrirá este cambio, si es que lo hace. De acuerdo con su visión de la plataforma, teóricamente no debería importar si el sitio está inundado de malos actores.



Tuits negativos, ¿serán invisibles?



Musk dijo antes que quiere que los tuits negativos y de odio sean básicamente invisibles a menos que realmente los estés buscando. Sin embargo, eso todavía requeriría que los moderadores reportaran esas cuentas correctamente, y los equipos de confianza y seguridad de Twitter se vieron muy afectados por los despidos.



Musk también puede planear apoyarse más en la verificación de Twitter Blue, aunque hemos visto algunas formas en las que se puede abusar, y actualmente no está disponible.



Musk ha dado al menos algunas excepciones a sus políticas de libertad de expresión antes. Por ejemplo, dijo que a Alex Jones no se le permitiría subir a la plataforma.

