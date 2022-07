Elon Musk podría abandonar la compra de Twitter

The Washington Post informó que el acuerdo de 44 mil millones de dólares de Elon Musk para comprar Twitter está "en peligro", según tres fuentes anónimas que le dijeron al periódico que el campamento del multimillonario "ha dejado de participar en ciertas discusiones sobre la financiación" del acuerdo.



Musk no está solo en su intento de comprar Twitter, con otros como Larry Ellison, la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, Fidelity, el intercambio de criptomonedas Binance y la firma de inversión estatal de Qatar entre los que aportan unos pocos miles de millones como parte del esfuerzo.

Leer también: Video viral: le lleva lonche a su novio y lo cacha con otra



Spam y bots no verificables, ponen en peligro la compra



La idea de que un cambio de dirección "drástico" en el acuerdo está cerca de suceder supuestamente se debe a la preocupación de que los datos de Twitter sobre spam y bots en la plataforma no sean verificables.



El informe llega solo unas horas después de que Twitter tuvo una conferencia telefónica con los medios de comunicación para explicar que los datos de su cuenta de spam y la tecnología para bloquear bots están bien, configurando un enfrentamiento entre la empresa y su posible nuevo propietario.



Ha pasado aproximadamente un mes desde que Twitter le dio al equipo de Musk acceso a una "manguera contra incendios" de datos para respaldar sus afirmaciones de que los bots representan menos del 5 por ciento de su cuenta diaria de usuarios activos.



Ese acceso solo se abrió después de un tuit de Elon que decía que el acuerdo estaba " en suspenso ", y los abogados de Musk enviaron una carta alegando que la compañía estaba en un "claro incumplimiento material" del acuerdo de adquisición al negarse a darle acceso a los datos.



Desde el lado de Twitter, como se describió en los últimos meses y nuevamente hoy a los reporteros, afirman que es posible que fuentes externas no puedan verificar su conteo, ya que requiere acceso a información, incluidos los datos de la cuenta, que no se pueden compartir sin peligro.



Musk comprará o no Twitter



Romper el acuerdo para que Musk compre Twitter significaría que alguien le debe a otra persona 1 mil millones de dólares, como se establece en su acuerdo original.



La disputa legal sobre quién tiene la culpa y si se permitirá o no que Musk se retracte podría llevar mucho tiempo para resolverse.



Tanto Twitter como la Matriz pueden rescindir el Acuerdo de Fusión si, entre otras circunstancias, (1) la Fusión no se consuma el 24 de octubre de 2022 o antes, fecha que se extenderá por seis meses si las condiciones de cierre se relacionan con las normas antimonopolio y las autorizaciones de inversión extranjera y la ausencia de cualquier ley u orden aplicable que haga ilegal o prohíba la Fusión no han sido satisfechas a dicha fecha; o (2) los accionistas de Twitter no adoptan el Acuerdo de Fusión.



Twitter puede rescindir el Acuerdo de Fusión en ciertas circunstancias limitadas adicionales, incluso para permitir que Twitter celebre un acuerdo definitivo para una propuesta de adquisición competidora que constituye una Propuesta Superior (como se define en el Acuerdo de Fusión).



La matriz puede rescindir el Acuerdo de Fusión en ciertas circunstancias limitadas adicionales.



Tras la rescisión del Acuerdo de fusión en circunstancias limitadas especificadas, Twitter deberá pagar a la matriz una tarifa de rescisión de 1000 millones de dólares.



Específicamente, esta tarifa de rescisión la paga Twitter a la matriz porque (1) Twitter rescinde el Acuerdo de Fusión para permitir que Twitter celebre un acuerdo definitivo para una propuesta de adquisición competidora que constituye una Propuesta Superior; o (2) la matriz rescinde el Acuerdo de Fusión porque la Junta recomienda que los accionistas de Twitter voten en contra de la adopción del Acuerdo de Fusión o a favor de cualquier propuesta de adquisición competidora.



Esta tarifa de rescisión también será pagadera por Twitter a la Matriz en caso de que, por lo general, (1) se haya anunciado públicamente y no se haya retirado una propuesta de adquisición competidora del 50 % o más de las acciones o activos consolidados de Twitter, (2) la El Acuerdo de Fusión se rescinde porque los accionistas de Twitter no adoptan el Acuerdo de Fusión o porque Twitter incumple materialmente el Acuerdo de Fusión.



El Sr. Musk ha proporcionado a Twitter una garantía limitada a favor de Twitter (la "Garantía limitada").



La Garantía Limitada garantiza, entre otras cosas, el pago de la tarifa de terminación pagadera por la Matriz a Twitter, sujeto a las condiciones establecidas en la Garantía Limitada.

Leer también: Abren PS4 para arreglarla, descubren colonia de cucarachas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters