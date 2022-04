Elon Musk no se unirá a junta directiva de Twitter

El tiempo de Elon Musk en la junta directiva de Twitter terminó antes de que comenzara.



Este domingo, el CEO de la plataforma anunció que, después de todo, Elon no aceptará un puesto en la mesa directiva.



"El nombramiento de Elon en la junta firectiva iba a ser oficialmente efectivo el 9 de abril, pero Elon compartió que ya no se unirá al consejo", escribió Agrawal en la red social.

Leer también: Andra Escamilla, la compañere, anuncia que tendrá OnlyFans



Eso es solo cinco días después de que la celebridad multimillonaria comprara una participación del 9.2 % en Twitter, lo que lo convirtió en el mayor accionista de la compañía, y fue nombrado miembro de la junta.



Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022