El vicepresidente de Horizon, Vivek Sharma, abandona Meta

Vivek Sharma de Meta, vicepresidente de la compañía de su plataforma de realidad virtual social Horizon, dejará la compañía, según señlaó el medio especializado The Verge.



El portavoz de Meta, Bryan Pope, confirmó la partida de Sharma a The Verge y dijo que Sharma se va para buscar una oportunidad profesional no relacionada.



Salida de Sharma, duro golpe a Meta



La partida de Sharma está ocurriendo en un momento algo incómodo para Horizon. El metaverso es una gran apuesta para Meta, con Horizon como una de sus piezas centrales, pero todo el esfuerzo se convirtió en una especie de meme la semana pasada.

Para ayudar a promover el lanzamiento de Horizon Worlds en Francia y España, el director ejecutivo Mark Zuckerberg publicó una captura de pantalla en Horizon que destacaba su avatar, que casi instantáneamente se convirtió en una broma popular en Internet.



Zuckerberg compartió el arte conceptual de un avatar más detallado unos días después, pero el daño ya estaba hecho. Incluso hay un filtro de Snapchat que parodia la apariencia de meme de Zuckerberg.



Es probable que el momento del meme y la partida de Sharma sean solo pequeños problemas para las ambiciones de metaverso de la compañía. Meta está avanzando con nuevo hardware, incluido un nuevo visor VR que Zuckerberg dijo que se lanzaría en octubre.



El metaverso, una empresa complicada



Y esta semana, la compañía presentó sus nuevas cuentas Meta que le permiten usar un visor Quest sin tener que iniciar sesión en Facebook. Pero el metaverso está demostrando ser una empresa costosa hasta ahora.



El último trimestre, la división Reality Labs de la compañía reportó pérdidas de 2.8 mil millones de dólares.



El equipo de Sharma ahora reportará a Vishal Shah, vicepresidente de metaverso de Meta, dijo Pope.



“Estamos agradecidos por las contribuciones de Vivek en nuestros equipos de Marketplace, juegos y metaverso durante los últimos seis años y le deseamos lo mejor”, dijo Pope en un comunicado. “Gracias a su liderazgo, el grupo de productos de Horizon ha creado un equipo fuerte con una visión ambiciosa y apenas está comenzando. Meta continúa siendo una fuente para el desarrollo de grandes líderes y estamos emocionados de ver lo que Vivek logra en su próximo capítulo”. Sharma no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

