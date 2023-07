Una terrible noticia ronda en Internet. WhatsApp Web dejará de funcionar en su aplicación de escritorio. Pero no te preocupes, esto no significa que ya no podrás usar el servicio de mensajería instantánea desde tu computadora.

WhatsApp, en un intento de seguir ofreciendo servicios actualizados para los usuarios, decidió ponerle fin a la aplicación de escritorio basada en el framework Electron. La razón es porque las aplicaciones desarrolladas con este sistema consumen más recursos y no le brindan a los usuarios una experiencia fluida, según informó WABetaInfo.

Por esta razón, si tenías instalada la aplicación en tu computadora, lo más probable es que al abrirla te salga un mensaje sobre la caducidad de la aplicación y la instalación de una nueva versión: "Abre la nueva app para seguir usando WhatsApp en esta computadora. Podrás acceder a tus chats existentes".

Leer también: Te mostramos cómo desactivar tu WhatsApp temporalmente

Imagen: Captura de pantalla

WhatsApp deja de funcionar en la versión de escritorio

Debido a que la versión de Electron ha dejado de funcionar para la versión de escritorio, ahora los usuarios deberán instalar una versión actualizada de WhatsApp Web. "El objetivo de esta medida es ofrecer una experiencia de mensajería más optimizada, estable y con más funciones en los dispositivos de escritorio", señalo WABetaInfo en un comunicado.

Los desarrolladores de WhatsApp han creado una nueva versión de escritorio de la app, utilizando tecnologías web que fueran compatibles con diferentes sistemas operativos.

Ahora la nueva versión de escritorio de WhatsApp cuenta con un nuevo diseño, mejor rendimiento y mayor soporte para llamadas grupales. Sin embargo, algunos usuarios se han puesto en contra de esta actualización ya que debido a la rápida transición, la app de mensajería instantánea para computadora no tiene las herramientas comerciales para cuentas de empresa.

Para que los usuarios puedan seguir accediendo a WhatsApp Web, tendrán que instalar la nueva versión de la aplicación que ya está disponible en Microsoft Store.

¿Cómo actualizar la app de escritorio?

Para tener la nueva versión de WhatsApp Web, los usuarios deberán ingresar a Microsoft Store y descargar la nueva versión de la app siguiendo estos sencillos pasos:

Al ingresar a la tienda de aplicaciones de Microsoft, da cli en su buscador y coloca "WhatsApp Web" Selecciona la primera opción que salga, pero asegúrate que sea la aplicación de Meta. Da clic en "Descargar y espera que el proceso finalice" Una vez que se haya descargado, sigue los pasos para ingresar a tu cuenta y listo, por fin podrás usar la app de mensajería instantánea en tu escritorio.

Recuerda que también puedes seguir ocupando WhatsApp desde el navegador de tu computadora.

Leer también: Qué celulares podrían quedarse sin WhatsApp en julio

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters