DuckDuckGo, el buscador alternativo a Google

Cada que alguien desea buscar algo en internet, por lo general se utiliza un navegador web (browser) para tal tarea, es decir, un software, que permite el acceso a la Web, interpretando la información de distintos sitios web para que puedan ser vistos. En este tema, Google es el buscador más utilizado actualmente, ya que tiene presencia tanto en dispositivos móviles como en equipos de escritorio.

Sin embargo, existen otras opciones que, aunque se encuentran a una distancia abismal de Google Chrome, representan una buena opción al momento de realizar búsquedas en la web, sobre todo si lo que te interesa es proteger tu privacidad.

Una de estas opciones es DuckDuckGo, un motor de búsqueda que utiliza la información de sitios de origen público con la finalidad de aumentar los resultados tradicionales y mejorar la relevancia de éstos.

Esta ha sido uno de los diferenciadores de DuckDuckGo, ya que de acuerdo con el portal, éste no guarda ni comparte información de sus usuarios, y tampoco guarda el historial para saber los sitios web que visitan, como si lo hacen Google o Bing.



Una de las novedades de es DuckDuckGo, es que ya cuenta con una versión Lite enfocada en lo que realmente te importa, es decir, los resultados.

Esto significa que, si realizas una búsqueda, automáticamente verás una lista de de resultados sin ningún tipo de interferencia, como pueden ser imágenes o publicidad. De esta forma, en lugar de encontrar anuncios publicitarios en los primeros lugares, encontrarás información acorde a tu búsqueda.

Este buscador ha ganado mayor relevancia, cuando el 27 de noviembre del año pasado, Jack Dorsey, CEO de Twitter, publicara un tuit en el que resaltaba que, debido a sus virtudes, se había convertido en su motor de búsqueda predilecto.

I love @DuckDuckGo. My default search engine for a while now. The app is even better!

— jack (@jack) 27 de noviembre de 2019