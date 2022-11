Descubre a su vecino con su mujer y le envía una particular carta

Un hombre del Reino Unido descubrió que su esposa le era infiel de la peor manera. Sin embargo, en lugar de enfrentarla, cuando la enganchó “con las manos en la masa”, decidió escribirle una carta muy particular al amante. La decepción fue en ascenso cuando notó que la persona con la que lo engañaba era su vecino.

La misiva se hizo viral a través de la red social Reddit donde sigue sumando reacciones de los usuarios. “¡Volví a casa con mi pareja en la cama con otra persona! ¿Están bastantes seguros de que di con el tono correcto?”, fue el título que eligió este hombre para comenzar el texto que hoy da la vuelta al mundo.



La carta que publicó. Foto: Reddit

“Solo quería hacerte saber que estás durmiendo con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo esto con ella”, se quejó el hombre a quien su mujer engañó descaradamente y en su propia casa.

“Entiendo que te sientas solitario a veces, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza cada tanto mientras estoy afuera, pero en el futuro podrías avisarme para que pueda dejarte libre el estacionamiento, por favor”, agregó en Reddit. Para que no quedaran dudas, firmó con la frase “saludos, Nº 86” que se correspondía con la numeración de su domicilio.

Qué dijeron los usuarios de Reddit

Sin embargo, muchos internautas criticaron lo que había escrito ante el engaño que ya es viral. “Creo que decir que no te importa que el hombre vaya a tomar una cerveza temporalmente confunde el mensaje y potencialmente te abre a que el mismo problema vuelva a ocurrir”, le hizo notar un usuario.



Los usuarios de Reddit lo criticaron en lugar de apoyarlo. Foto: Reddit

“Creo que transmitieron el mensaje en una interpretación perfecta de la agresión pasiva británica y esa persona se va a detener. Suena como “estoy decepcionado de vos”, que es mucho peor que “estoy enojado con vos”, apuntó otro redditors entre los más de 600 mensajes que recibió la publicación.