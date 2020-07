Desaparecerá Lasso, la app con la que Facebook intentaba competir con TikTok

El video corto es lo de hoy. Facebook lo sabe y para ser parte de este popular formato en las redes sociales en 2018 decidió lanzar Lasso, una plataforma que se basaba en el exitoso modelo de TikTok pero que, al parecer, no logró los resultados deseados y cerrará en unos días.

Lasso permitía a los usuarios grabar videos de hasta 15 segundos de duración, superponer canciones populares, agregar efectos especiales y utilizar herramientas de edición para darle un toque divertido al contenido que después podía verse en la propia app de la plataforma o en la el feed de Facebook.

Facebook lanzó la app solo en algunos mercados como Colombia, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Panamá. Y, hace unos meses agregó soporte para el idioma hindi por lo que se esperaba que fuera lazada en la India.

Sin embargo Kerry Flynn de CNN descubrió que Lasso está enviando a los usuarios una notificación push que les dice que la aplicación cerrará el próximo 10 de julio. Afortunadamente, también están proporcionando instrucciones simples para descargar sus videos en caso de que quieran conservarlos.

Apparently Facebook is shutting down its TikTok clone Lasso pic.twitter.com/E0qBUTQczz

— Kerry Flynn (@kerrymflynn) July 1, 2020