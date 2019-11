#Gamers

Si te gusta personalizar tu oficina y sentirte como en casa, te contamos que la empresa 8BitDo lanzó al mercado un nuevo mouse inspirado en la primera consola de Nintendo (NES) de mediados de los 80.

Daniel Jansson, diseñador y emprendedor de todo tipo de inventos, trabajó en conjunto con la empresa 8BitDo, especializada en la creación de gatgets y accesorios retro para computadoras, para diseñar este peculiar N30 Wireless Mouse, que evoca y despierta pasiones del primer NES.

La inspiración de este mouse N30 es resultado de la importancia que tiene la consola del NES en los orígenes de los videojuegos, ya que para mediados de los 80 este gaming era de uso cotidiano, y en la actualidad nos remonta con nostalgia a aquella época.

El diseño del mouse N30 es práctico y cómodo sin perder de vista el ingrediente principal del NES, en el que se aprecia que dicho gatget cuenta con la estética de la consola de Nintendo, al incluir colores gris claro, botones rojos y circulares, además de otros en forma de cruceta.

We collaborated with Daniel Jansson to bring a one of a kind computer mouse to reality.

Check it out here https://t.co/Z0ONejk35y pic.twitter.com/HqaKpL7i6A

— 8BitDo (@8BitDo) 12 de noviembre de 2019