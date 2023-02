Compite contra “la invencible” IA de Sony en Gran Turismo 7

El seis por ciento de los estadounidenses cree que puede vencer a un oso grizzly, otro de cada ocho hombres cree que puede vencer a la 23 veces campeona de Grand Slam Serena Williams en el tenis.



Esta tradición de Internet de pensar que puedes hacer cualquier cosa estar muy equivocado continúa. El 21 de febrero los jugadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de competir con el GT Sophy de Sony AI, el que ya está arrasando con las personas a las que se les paga para jugar este juego profesionalmente, cuando llegue en la actualización rev1.29 para Gran Turismo 7 en la Playstation 5.

Leer también: WhatsApp; 4 trucos que debes saber





IA de Sony derrota a los mejores conductores de Gran Turismo



Los jugadores de GT7 podrán acceder al modo especial "Gran Turismo Sophy Race Together" a partir del 21 de febrero a las 00:00 AM) de la Ciudad México, cuando llegue la actualización.



Los jugadores se enfrentarán a cuatro oponentes GT Sophy AI separados, cuyos vehículos tienen especificaciones ligeramente diferentes para que no te enfrentes a un cuarteto de clones, en una serie de cuatro circuitos estriados por dificultad, principiante-intermedio-experto.



"La diferencia [entre los corredores] es que es esencialmente la potencia que tienes frente a los otros autos en la pista", dijo Michael Spranger al medio especializado Engadget.



“Tienes diferentes niveles de rendimiento. En el nivel inicial, tienes un vehículo mucho más poderoso, aún dentro de la misma clase, pero eres mucho más rápido [que tu competencia]”. Esa brecha de rendimiento continúa reduciéndose a medida que avanzas en dificultad hasta que alcanzas el uno contra uno contra GT Sophy en vehículos con especificaciones idénticas.



El Sophy con el que compites aquí es exactamente el mismo Sophy que ha estado ganando contra los profesionales, explicó Peter Wurman. La IA no ha sido obstaculizada ni simplificada de ninguna manera antes de este lanzamiento.



“El poder que tiene el jugador es una ventaja del auto, lo que les permite ser competitivos, pero por lo demás, GT Sophy es lo mismo. Muy buen conductor, en todos los aspectos”.



Este es un evento por tiempo limitado. Las carreras de GT Sophy solo estarán disponibles hasta finales de marzo. El equipo de IA de Sony está limitando el tiempo de este lanzamiento inicial debido a algunas razones técnicas, pero "principalmente, este es un nuevo diseño de juego y queremos probarlo, recibir comentarios y luego tomar lo que aprendimos e iterar sobre eso". explicó Wurman. El equipo no puede compartir ningún detalle sobre adónde va el programa desde aquí.





“Creemos que esta tecnología tiene un gran potencial para realmente elevar la experiencia del jugador en diferentes tipos de juegos, diferentes experiencias”, continuó Wurman. Señala que las IA de agentes como GT Sophy pueden lograr mucho en términos de interacción con los jugadores, pero también ve que los sistemas de IA relacionados juegan un papel más amplio. La “tecnología es realmente crucial para la creación de contenido en sí”, dijo. “Van a estas pistas de carreras, realizan capturas detalladas para crear el entorno y, hablando en general, puedes imaginar que la IA tiene un gran potencial para ayudar con muchos de esos procesos”.



Si está pensando en obtener una copia del juego antes del lanzamiento de mañana, querrá obtener algunas vueltas antes de que llegue la actualización. Solo los jugadores que hayan alcanzado el nivel de coleccionista 6 estarán calificados para competir contra la IA.

Leer también: Cómo cambiar la ubicación de tu cuenta de Netflix



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters