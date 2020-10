Por fin, luego de un estire y afloje un poco cansado para los gamers, Sony y Microsoft han dado a conocer los detalles de sus consolas que darán inicio a una nueva generación de videojuegos; se trata de la PlayStation 5 (PS5) y la Xbox Series X (XSX). La información sobre especificaciones, juegos, servicios, accesorios, fechas y precios ya está disponible. Aquí te contamos lo esencial para que tomes la mejor decisión sobre cuál será la plataforma tecnológica en la que juegues durante los años siguientes.

Ya transcurrieron siete años desde que la PlayStation 4 y la Xbox One fueron lanzadas. Ahora, sus sucesoras están en camino y con ellas vienen importantes cambios, principalmente en la potencia. Mucho se habla de los teraflops que cada nueva plataforma tiene, estos se refieren a los cálculos que pueden hacer por segundo y, aunque es una medida que puede indicar el poder de cada máquina, lo cierto es que otras características son también importantes. Entre ellas está la capacidad de almacenamiento y la velocidad de transferencia.

Leer también: El iPhone 12 no incluye cargador y se hacen virales los memes

En el caso de la PS5, esta cuenta con una unidad de estado sólido (SSD) de 825 GB; mientras que la XSX tiene un SSD de 1 TB. Sin embargo, la transferencia de datos de la PS5 permite enviar 5.5 GB por segundo en bruto y de 8 a 9 GB de datos comprimidos, frente a los 2.4 GB brutos y 4.8 GB comprimidos que transfiere por segundo la Xbox Series X. Esto puede traducirse en posibles tiempos de carga y descarga de juegos menores en la PS5.

Por otro lado, los controles se renovaron. En el caso de la Xbox Series X han decidido implementar botones direccionales redondeados, texturas nuevas en los gatillos y un botón para compartir en redes sociales. Además, podrás usar tu control anterior (de la Xbox One) en esta nueva consola.

Por su parte, la PS5 vendrá con el nuevo DualSense que, aparte de las características ya implementadas en el DualShock 4 como el panel touch o sensor de movimiento, integrará tecnología háptica para vibraciones mucho más fieles. Además, ahora tiene gatillos adaptativos que simularán tensión en situaciones como jalar una cuerda o disparar un arma.

Pero, ¿qué es una consola sin videojuegos? Pues es en este aspecto donde cada máquina tiene oportunidad de brillar por sí misma. En cuanto a la PlayStation 5, de lanzamiento se ha confirmado que podrán jugarse títulos como “Marvel’s Spider-Man Miles Morales”, “Demon’s Souls”, “Destruction All Stars”, “Sackboy: A Big Adventure”, por solo mencionar algunos títulos destacados. Para el futuro próximo, también tiene grandes títulos exclusivos confirmados como "Final Fantasy XVI".

En el caso de la Xbox Series X, no se cuenta con un catálogo exclusivo de títulos pensados para esta nueva generación durante sus días de lanzamiento pero, se ha confirmado el próximo lanzamiento de grandísimos juegos como "Halo Infinite" y una nueva entrega de "Fable".

Juegos por suscripción y retrocompatibilidad

Es muy importante considerar los servicios que cada consola tendrá disponible a través de suscripciones. De este modo, Xbox Series X seguirá con el llamativo modelo de Game Pass que, por 229 pesos al mes, que te da acceso a más de 100 juegos tanto de esta generación como de la siguiente. Lo anterior con la posibilidad de jugar lanzamientos, además esta cuota incluye Xbox Live Gold para jugar multiplayer online y te da acceso a Games with Gold.

Leer también: WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos en 2021

Por parte de la PS5, se ha confirmado el servicio PlayStation Plus Collection, incluido con PS Plus, que dará acceso a juegos de PS4 como “God of War”, “Bloodborne”... Es importante destacar que, según han hecho énfasis representantes de Sony y Microsoft, esta nueva generación de consolas son retrocompatibles con juegos del pasado. En PlayStation 5, hasta ahora se ha confirmado que tendrá 99% de compatibilidad con títulos de PS4.

Por otro lado, Xbox Series X te permitirá jugar un amplio catálogo no solo de Xbox One, sino de 360 y hasta de la Xbox original, y no solo eso sino que lo hará con mejoras que pueden ser aumento de resolución, implementación de HDR o hasta incremento de cuadros por segundo, para jugar de forma más fluida.

Ambas consolas tendrán dos versiones disponibles en su lanzamiento, enfocadas a un público que prefiere consumir digital, de este modo la PlayStation 5 tendrá una Digital Edition, sin lector de discos. Microsoft tendrá la Xbox Series S, que aparte de no tener lector de discos, reduce bastante su tamaño y peso, respecto a la Series X.

Finalmente, uno de los puntos más importantes, ¿cuándo estará a la venta y por cuánto? Afortunadamente no tendremos que esperar demasiado y estarán disponibles casi al mismo tiempo. Xbox Series X tendrá un precio de 13 mil 999 pesos y podrá comprarse a partir del próximo 10 de noviembre, mismo día que Xbox Series S, la cual costará 8 mil 499 pesos. Dos días después, el 12 de noviembre, podrás comprar la PlayStation 5 por 13 mil 999 pesos y, la Digital Edition, por 11 mil 499 pesos.

Es entre potencia, suscripciones, juegos y exclusivas como la nueva generación de consolas se plantea como potente. Será una interesante competencia entre Sony y Microsoft en donde el principal ganador será el gamer. Estamos seguros que llegarán grandes juegos que estarán vigentes y se convertirán en clásicos, en los próximos años.