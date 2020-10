WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular en el mundo. Su fama ha crecido considerablemente desde su lanzamiento en el 2009 y a través de los años ha logrado tener más de 2 millones de usuarios registrados.



Debido a los millones de personas que utilizan esta famosa app, ésta se encuentra realizando actualizaciones de manera constante, con el fin de brindar una mejor experiencia para sus usuarios.

Entre sus actualizaciones, la aplicación de mensajería instantánea introdujo en el 2017, la opción de borrar mensajes previamente enviados. A partir de ese momento, cualquier persona puede eliminar una parte de una conversación, dejando como único rastro el aviso de “mensaje eliminado” que notifica WhatsApp.

(Foto: Pixabay)

Esta herramienta ha resultado de ayuda para quienes deciden cancelar un mensaje segundos después de haberlo enviado, o bien, para aquellos que desean cancelar partes específicas del chat. Sin embargo, no todos los usuarios han quedado conformes con esta actualización y cada día se descubren trucos que permiten leer los mensajes previamente eliminados.



Por ello, en TechBit te presentamos algunos tips y hacks que puedes emplear para leer los mensajes eliminados en WhatsApp.



En el caso de los celulares, con un sistema operativo de Android, la mejor opción es descargar aplicaciones que permitan generar un respaldo de todos los mensajes enviados en la red social.

Notisave es una app que se ofrece en Google Play la cual permite guardar un historial con todas las notificaciones de aplicaciones como WhatsApp. Por tanto, cada notificación que se reciba en el teléfono móvil se guardará en Notisave, no importa si los mensajes de WhatsApp se eliminan posteriormente.



En este caso, si un usuario se percata de que alguno de sus contactos borró un mensaje, puede recurrir a la aplicación Notisave, donde encontrará todo el historial de la conversación, incluidos los mensajes eliminados. La app se puede descargar de manera sencilla, aunque incluye compras dentro de la misma.



“La verdad a mí sí me funciona muy bien la aplicación, podía ver que mensajes eliminaron, incluso, me dejaba escuchar los audios que ya habían borrado” indica un usuario en las reseñas disponibles de Notisave. Además, otros usuarios comentan su experiencia positiva y recomiendan instalar esta app.

(Foto: AndroidAyuda)



De igual manera, existe la aplicación WAMR la cual permite recuperar mensajes eliminados y contenido multimedia que haya sido anulado dentro del chat. Para utilizarla basta con descargarla y utilizarla a registrar las conversaciones y notificaciones del teléfono móvil. No obstante, esta app sólo está disponible en Android.

WAMR tiene una valoración de 4.5 estrellas en la tienda de Google play. Entre sus críticas, los usuarios señalan que la aplicación es buena y funciona pese a las nuevas actualizaciones que han hecho más lento su funcionamiento, como explican quienes han descargado esta app.



Para los usuarios, con un sistema operativo iOS, lo más fácil es revisar las notificaciones al instante de recibir un mensaje en WhatsApp, pues el centro de notificaciones guarda el texto anulado por unos breves minutos. En caso de no poder hacer esto, existe una alternativa mediante la copia de seguridad del servicio de almacenamiento de Apple iCloud.



En este truco se deberá seleccionar la opción de realizar el respaldo de chats, opción disponible en la configuración de WhatsApp, una vez seleccionada esta herramienta la persona deberá eliminar la aplicación y posteriormente volverla a instalar. De esta forma se restaurarán los chats con los mensajes eliminados.



Es importante señalar que las aplicaciones de Android funcionarán a partir del momento de su instalación, por lo que no podrán guardar mensajes eliminados previamente a que se descargara alguna de estas apps en el dispositivo móvil.