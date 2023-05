Microsoft desarrolla muchos de los softwares más usados a nivel mundial, y uno de los principales servicios o herramientas que brinda es la que se conoce como One Drive.

One Drive sirve para conectar y almacenar todos tus archivos. El mismo también protege los archivos, te permite compartirlos con otros usuarios e incluso (si tienes tus cuentas y dispositivos vinculados) puedes acceder a ellos en cualquier momento y lugar.

¿Cómo iniciar sesión en OneDrive?

Vaya a onedrive.com y seleccione Iniciar sesión en la parte superior de la página. Escriba su cuenta de Microsoft (Xbox, Skype, dirección de correo electrónico de Outlook.com) y seleccione siguiente. Escriba la contraseña y seleccione Iniciar sesión.

¿Cómo usar correctamente One Drive?

OneDrive se puede usar directamente desde las aplicaciones de Office como Word, Excel o Power Point. Incluso en la mayoría de las computadoras esta aplicaciones ya viene instalada en el equipo.

Si lo que quieres es guardar un documento de Office en One Drive, solo debes iniciar sesión en OneDrive, seleccionar Iniciar Sesión (está en la esquina superior derecha de la aplicación), y luego debes introducir tu dirección de correo y la contraseña de tu cuenta de Microsoft. No es posible usar para este servicio un correo y una contraseña de Gmail, Yahoo, etc.

Luego podrás abrir el documento que deseas guardar en OneDrive de la siguiente forma: Archivo, luego Guardar Como, y elige que se guarde en OneDrive. Incluso puedes seleccionar una carpeta específica para guardar el archivo.

¿Cuándo se creó OneDrive?

Microsoft creó OneDrive en 2014, pero ya existía una versión previa que fue lanzada en 2007. Es un servicio de alojamiento de archivos, el cual también cuenta con una versión para almacenar archivos en línea.