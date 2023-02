Cómo mandar un mensaje anónimo a un contacto de WhatsApp

¿Quieres mandar un mensaje a tu crush sin que sepa que eres tú? Hoy en Tech Bit te platicamos cómo puedes enviar un mensaje anónimo a cualquier contacto que tengas registrado o conozcas su número de WhatsApp.

Uno de los mayores obsequios que nos regala la tecnología es la comunicación. Hoy en día es muy fácil hablar con alguien sin importar su ubicación. Solo hace falta que las personas que se desean comunicar sean usuarios de una misma aplicación o plataforma como es el caso de WhatsApp, una app que nos permite conversar con cualquier usuario solo conociendo su número celular.



Imagen: Pexels

Esta app de mensajería instantánea y contenido multimedia nos brinda la facilidad de enviar mensajes en cualquier momento y lugar a otros usuarios de la misma plataforma. Pero ¿qué pasa si no quiero que sepan que he sido yo quién ha escrito? Es posible y vamos a compartirte el truco a continuación.

Envía un WhatsApp de manera anónima con este truco

WhatsApp ha traído nuevas funciones y herramientas que facilitan la experiencia del usuario, una de las más populares son los mensajes que se autodestruyen pasados los 7 días, pero hoy vamos a enseñarte cómo puedes enviar un mensaje de manera anónima a cualquier persona.

Aunque no lo creas, uno de los recursos más usados para enviar mensajes sin que nadie sepa quién los escribió es crear una cuenta en WhatsApp utilizando el teléfono fijo de tu casa para crear un nuevo usuario. De esta manera, al escribirle a otra persona que no tiene el registro de tu número local, no podrá saber que eres tú.

El registro es bastante sencillo, solo tienes que descargar la app de WhatsApp Business y elegir la opción de “Usar un número diferente”.

Entonces deberás ingresar el número de tu teléfono fijo, y dar clic en “Siguiente”.

Espera alrededor de un minuto para que WhatsApp te de la opción de llamar para darte el código de verificación.

Una vez ingresada la clave habrás creado una nueva cuenta con tu teléfono fijo desde el cual podrás enviar mensajes anónimos.



Imagen: Pixabay

Envía mensajes anónimos por WhatsApp desde un teléfono virtual

En internet existen opciones que pueden facilitarte la vida, una de ellas es la creación de teléfonos virtuales. Hay muchas páginas que te permiten comprar un número telefónico alterno para situaciones laborales o personales o, en este caso, para enviar mensajes anónimos desde WhatsApp.

En este caso deberás seguir los pasos mencionados para crear una cuenta nueva dentro de WhatsApp Business para poder enviar y recibir mensajes sin que la otra persona (que no te tiene registrado) sin que sepa que fuiste tú.

La diferencia es que, en lugar de ingresar el número de teléfono fijo, deberás agregar el virtual que encuentres en internet, hay que aclarar que muchos de son de paga.

Estas alternativas podrían ayudarte a tener más control sobre tu privacidad, pero en toda acción hay una responsabilidad ya que hay que reconocer hasta qué punto queremos seguir manteniendo el anonimato. Y es que si bien puede ser una opción útil para manejar ciertas conversaciones este método no puede ser usado para fomentar un mal comportamiento en línea.

