Cómo los drones han ayudado a combatir el coronavirus

La pandemia de coronavirus que enfrentamos actualmente nos ha obligado a tomar medidas que antes no se hubieran creído posibles. Debido a la facilidad de contagio de COVID-19, se han impuesto medidas de distanciamiento social. Por esta razón, la tecnología ha tomado un papel importante dentro del combate a esta enfermedad.

Los drones han probado su valía durante estos tiempos; se han utilizado en todos los niveles: desde gobierno hasta la sociedad civil, tanto en situaciones críticas como lúdicas.

En China, país con un gran avance y desarrollo tecnológico, los drones han sido utilizados de distintas maneras. Por ejemplo, algunos modelos de estos vehículos aéreos no tripulados creados originalmente para rociar pesticidas para aplicaciones de agricultura, fueron adaptados para rociar químicos desinfectantes en algunos espacios públicos.

Por otro lado, estos vehículos aéreos también ayudaron a reducir los tiempos de entrega de pruebas médicas. En febrero, un dron que cargaba pruebas médicas salió del People’s Hospital en el condado Xinchang y voló hacia el Chinese Center for Disease Control and Prevention (Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China) a 3 kilómetros de distancia. El tiempo de entrega, de aproximadamente 20 minutos por tierra, fue de 6 minutos por aire, menos de la mitad del tiempo usual.

En países como China, Francia e Italia, los drones también han sido de ayuda para monitorear que la gente no salga de sus casas más que en casos necesarios. En China, hay videos donde los drones “regañan” a gente que, además de estar fuera de casa, no traían un cubrebocas o mascarilla.

