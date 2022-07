¿Cómo funcionará la nueva opción para suscriptores de Instagram?

En un aparente esfuerzo por competir con los servicios de suscripción de creadores como Patreon, Instagram comenzó una prueba alfa de una función de suscriptor en enero.



Recientemente, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, anunció una expansión de las funciones de prueba, junto con algunas actualizaciones sobre cómo han ido los últimos seis meses de desarrollo.



Cuando la función comenzó a probarse en enero, solo 10 creadores tenían acceso a ella, como el gimnasta olímpico Jordan Chiles y la astróloga Aliza Kelly.



El lanzamiento alfa inicial admitía historias solo para suscriptores, insignias de suscriptores y transmisiones en vivo solo para suscriptores. Ahora, según Mosseri, decenas de miles de creadores tienen acceso y la lista de funciones exclusivas para suscriptores se está expandiendo.

Leer también: Se distrae con su celular; no se percata que su perro se había quitado la correa



Novedades



Las nuevas actualizaciones de las suscripciones de Instagram incluyen chats grupales de suscriptores, carretes y publicaciones solo para suscriptores, y una pestaña solo para suscriptores en el perfil de un creador, para que los fanáticos que pagan puedan ver el contenido al que han desbloqueado el acceso.



“Algo realmente importante para los creadores de todo el mundo son los ingresos sostenibles”, dijo Mosseri por medio de un video . "Al final del día, si eres un creador, eres un negocio, y una excelente manera de establecer ingresos sostenibles y predecibles es a través de suscripciones".



Meta quiere atraer a creadores para que moneticen los productos de Meta



En este momento, Meta no recibe ningún recorte de las ganancias de los creadores en sus plataformas como Facebook e Instagram. Esta política permanecerá vigente hasta 2024; originalmente, se suponía que terminaría en 2023, pero el director ejecutivo Mark Zuckerberg anunció el mes pasado que esta configuración se extendería por otro año.



Este es un claro intento de atraer a los creadores para que moneticen los productos de Meta a largo plazo, pero por ahora, es un gran negocio para los creadores.



Zuckerberg no ha dejado claro cuánto recorte tomará Meta una vez que termine este período introductorio, pero dijo el año pasado que sería "menos del 30% que tomarán Apple y otros".



Sin embargo, en el metaverso, la empresa obtendrá un recorte del 47.5 % de las ventas de activos digitales: el 30% a través de la tienda Meta Quest y el 17.5% a través de la plataforma Horizon Worlds.



¿Cómo suscribirse al nuevo sistema?



Para todos aquellos que quieran suscribirse, simplemente deberán dirigirse al perfil del creador y hacer clic en el botón "suscribirse” para ver los precios y beneficios que recibirán.



Si la opción no está disponible en el perfil, se debe a que el usuario no ha activado todavía las posibilidades de suscripción.



Como señalamos anteriormente, dicha funcionalidad solamente se encuentra disponible en Estados Unidos, y los precios se encuentran entre los 0.99 dólares y los 99.99 dólares, según el medio especializado en tecnología 'ENTER.CO'. Sin embargo, esto puede cambiar tan pronto como llegue a otros países.



Leer también:



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters