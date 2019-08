Cómo evitar en redes sociales el Bugchasing Challenge, reto que contagia VIH

El Bugchasing, que en español se traduce literalmente como “persecución del bicho”, es una subcultura homosexual que busca infectarse de VIH teniendo relaciones sexuales con personas que lo tienen, de acuerdo con preVIHene, en la práctica existen los bugchasers, que son los individuos que buscan contraer el virus, y los giftgivers son aquellos que los transmiten.

Se cree que actualmente existe un reto en el que te proponen hacer el Bugchaising y te contactan vía redes sociales, esto nos pone en riesgo a todos, pero sobre todo a menores de edad o a personas que no tienen información suficiente.

Incluso en Colombia la Secretaría Departamental de Salud del Valle, alertó a padres de familia sobre un supuesto reto viral que circula en redes sociales. Según la denuncia de esa dependencia, jóvenes están siendo llamados a tener relaciones sexuales con personas que padezcan VIH/Sida.

Por ello aquí te decimos algunas maneras de evitar que te contacten:

Manten tus perfiles privados en la mayor medida posible

La mayoría de las veces se puede hacer desde la configuración de seguridad.

No aceptes a personas que no conoces en redes sociales

Evita aceptar solicitudes de amistad de gente que no conoces y sobre todo si no tienen amigos en común.

Cuidado con los grupos de Facebook u otras redes sociales

Asegúrate de que sean confiables y que conozcas mínimo a uno de miembros, ya que algunas de las vías de contacto son los grupos en común de Facebook o de otros lugares de Internet.

Bloquea mensajes sospechosos

Evita responder y boquea a cualquier persona que te mande mensajes que te parezcan sospechosos.

En WhatsApp, toca el botón de Menú > Ajustes > Cuenta > Privacidad > Contactos bloqueados. Toca el ícono de añadir contacto y selecciona el contacto que deseas bloquear.

Infórmate sobre el tema

Infórmate sobre qué es el VIH y cómo prevenirlo y no participes en este tipo de retos.