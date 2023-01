Cómo enviar mensajes de WhatsApp a varios sin que diga reenviado

De acuerdo con información de la Asociación de Internet MX, la aplicación de mensajería instantánea más popular entre los mexicanos, al acumular 78 millones de usuarios, lo que significa que alrededor del 87% de los cibernautas la utilizan, es WhatsApp. Sin embargo, hay algunos trucos que no todos conocen, por ejemplo, cómo enviar el mismo mensaje sin que aparezca la leyenda "Reenviado".

WhatsApp sorprende a sus usuarios cada que presenta una nueva función dentro de su plataforma. Por ejemplo, permite publicar estados con una duración de 24 horas y elegir qué contactos pueden verlos; también eliminar un mensaje aun cuando este ya ha sido enviado; y en el caso de las fotos, impedir que se guarden en la galería del destinatario.

No obstante, hay funciones que pocos saben que existen, por lo que no las utilizan, pero para que seas un experto usando la app, en Tech Bit te contaremos cómo puedes enviar un mensaje a varios contactos y que este no aparezca con la etiqueta de “reenviado”.

Evita la etiqueta de reenviado en WhatsApp

Seguro lo has notado, cuando decidimos enviar un mensaje a varios contactos a la vez, este aparece con una etiqueta en la parte superior que dice “reenviado”, pero hay una manera de evitar que esto suceda con una herramienta que nos brinda la misma WhatsApp para evitar que los demás sepan que estás reciclando las conversaciones.



El truco está en crear una lista de difusión, pero antes de hacerlo tienes que considerar que solo los destinatarios que te tengan agregado en su lista de contactos podrán recibir tu mensaje.

La ventaja de esta función es que les llegará tu mensaje en su chat individual y, en dado caso que te respondan, de igual manera el contenido llegará dentro de la conversación privada, por lo que nadie sabrá que hiciste la misma pregunta o enviaste los mismos buenos deseos a más de uno.

¿Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp?

Para crear una lista de difusión en Android debes seguir los siguientes pasos:

- Abre la aplicación de WhatsApp.

- En la pestaña de chats ve a “Más opciones”, luego a “Nueva difusión”. En la mayoría de los dispositivos Android, el ícono de Más opciones se encuentra en la parte superior derecha.

- Selecciona los contactos que quieras agregar.

- Da clic en listo y de esta manera ya tendrás tu lista creada.

Esta función te permite agregar hasta 256 contactos diferentes y cada uno de ellos recibirá tu mensaje de manera individual a pesar de que tú lo veas dentro de la conversación colectiva.

Puedes hacer uso de esta herramienta las veces que quieras, funciona muy bien si es alguna felicitación por Navidad, fin de año y hasta alguna invitación para algún evento.

Para crear una lista de difusión en iOS tienes que hacer lo siguiente:

- Abre WhatsApp.

- Pulsa Listas de difusión en la parte superior de la pantalla de Chats.

- Pulsa Nueva lista en la parte inferior de la pantalla de Listas de difusión.

- Busca o selecciona los contactos que quieras añadir.

- Da clic en Crear.

Para eliminar una de tus listas basta con dejar presionado el chat y dar clic en eliminar, aunque también puedes ingresar a la lista y desde el apartado de contactos seleccionar “Eliminar difusión”.

