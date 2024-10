Es normal que a veces busquemos la forma de cambiar el color de las apps que tenemos instaladas en nuestro celular, ya sea para darle un toque distinto al dispositivo o simplemente porque deseamos que todo esté uniforme en un mismo color.

Una de esas apps puede ser WhatsApp. Y aunque hay muchas apps que te ofrecen cambiar el ícono como GBWhatsApp o WhatsApp Plus, puede que esto provoque que pongas en riesgo tu información.

Afortunadamente, existe una aplicación que te puede ayudar a modificar el ícono no solo en un color, sino que con diferentes imágenes.

Foto: Pexels

En Tech Bit te explicamos cómo puedes lograr cambiar el color del ícono de WhatsApp sin poner en riesgo tu información.

Paso a paso para modificar el ícono de tu WhatsApp

Por defecto, el ícono de WhatsApp es verde y hasta el momento la aplicación no te permite cambiarlo. Sin embargo, existe algunos trucos para lograrlo.

Por ejemplo, utilizando la app de Nova Launcher, que te permitirá modificar los íconos de tu celular de manera gratuita y hasta ahora de manera segura.

Para ello, necesitarás tener a la mano una imagen de WhatsApp con la que reemplazarás el típico ícono verde de la app de mensajería instantánea.

En este caso, te recomendamos usar el sitio iconos8.es, con el cual puedes cambiar el ícono de WhatsApp al color que desees, ya sea morado, amarillo, azul y más. También puedes hacer diversas combinaciones de colores, como se muestra en la imagen.

Imagen: especial

Cuando tengas la combinación que más te guste, descarga la imagen en PNG a 240x240 píxeles. Una vez listo, descarga Nova Launcher en tu celular para seguir estos pasos:

Mantén pulsado el ícono de WhatsApp hasta que aparezca el menú con la opción de “Editar”.

hasta que aparezca el menú con la opción de “Editar”. Pulsa en ese menú y, después, sobre el icono verde de la app.

Ve a “Aplicaciones” y carga el ícono que creaste en la página web que te recomendamos.

Adapta el tamaño para que se vea correctamente en Nova Launcher.

Da clic en “Hecho” y ya tendrás el ícono en tu color preferido.

Debes saber que WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que considera que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería, por lo que si realizas estos pasos será bajo tu responsabilidad.

